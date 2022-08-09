立陶宛訪團到高雄 盼促成與克萊佩達締結姊妹市

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（中央社記者蔡孟妤高雄9日電）立陶宛交通及通訊部政務次長愛格涅訪團9日到高雄參訪，愛格涅說，此次南下希望與台灣港務公司強化港區、海運交流，也期待能促使高雄市與立陶宛港口城市克萊佩達締結姊妹市。

愛格涅（Agnė Vaiciukevičiūtė）9日下午參訪高雄港，由台灣港務公司董事長李賢義及高雄港務分公司總經理王錦榮率隊接待。

李賢義表示，立陶宛的克萊佩達港是波羅的海港口中每年裝卸量最多的港口之一，感謝外交部安排此次機會，與立陶宛對於港區的環境管理、智慧化設施發展等議題相互交流，期望能夠促進台灣及立陶宛港口之間的合作。

為歡迎愛格涅訪團造訪高雄，高雄市副市長羅達生9日晚上舉辦歡迎晚宴，展現地主盛情。愛格涅表示，台灣與立陶宛作為民主夥伴，訪團非常樂見立陶宛駐台經貿辦事處將於今年9月設立，未來可望開啟雙邊經貿上的合作。

愛格涅還說，此次南下發現高雄是座溫暖、充滿活力的城市，除了希望與台灣港務公司強化於港區、海運上的交流，也期待有機會能促使高雄市與立陶宛港口城市克萊佩達（Klaipėda）締結姊妹市。

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羅達生表示，亞洲新灣區是高雄市的另一個發展重點，今年底高雄港埠旅運中心即將完工，未來將發揮郵輪母港功能，迎來更多郵輪及旅客，會是高雄與立國攜手合作的良機，期待與克萊佩達進一步促成港灣合作，共同邁向繁榮。

愛格涅訪團10日將參訪唐榮車輛科技公司，並前往台中港了解離岸風電產業的發展、海上船舶運輸。羅達生說，台灣電動車產業有鴻海、順益等大廠，對於雙方電動車合資案前景非常看好。（編輯：林治平）1110809