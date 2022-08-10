駐葡萄牙代表：台灣軍演已排妥並非回應中國演習

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（中央社記者唐雅陵聖保羅9日專電）中國繼續在台灣附近進行軍事演習的第2天，台灣也展開實彈軍演，模擬防禦中國入侵。駐葡萄牙代表張崇哲表示，台灣的演習早已安排好，並不是對中國演習的回應。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）日前訪台被北京視為挑釁後，中國軍方即在接近台灣領海與鄰接區的海空域進行一系列軍演。外交部長吳釗燮8日在針對中國軍事挑釁的回應記者會上譴責中國軍演破壞區域和平與安全。

駐葡萄牙代表張崇哲9日接受法國國際廣播電台（rfi）專訪指出，70多年來，台灣一直面臨中國入侵的威脅，但台灣已做好準備，持續提升自衛能力，中國的軍事恫嚇只會讓台灣更加堅定捍衛民主自由的決心；台灣的演習早已安排好，並不是對中國演習的回應。

張崇哲說，中國方面認為裴洛西訪台是在挑釁，但真正挑起目前局勢的是中國；威脅入侵台灣的是中國，裴洛西訪台只是表示對台灣民主的支援，因為台灣與大多數西方國家有著相同的價值觀。

張崇哲表示，雖然台灣的面積和人口只有葡萄牙的1/3，相對於中國大陸，只是一個小島國家，但全世界都知道台灣整體經濟發展穩健，2021年台灣貿易總值排名全球第16；台灣的軍事能力也和經濟能力一樣，不容小覷。

張崇哲說，就算美國與台灣在1979年斷交，美國與台灣之間的關係仍有「台灣關係法」，繼續支持台灣的民主。且不只是美國，隨著全世界意識到中國擴張領土的想法，國際對台灣認同與支持也越來越多。

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如同外交部長吳釗燮所言，雖然在應處中國軍演的過程中，台灣的人民、社會、軍隊與政府都展現了韌性和信心，也希望所有愛好民主自由的國家一起合作，繼續支持台灣，因為中國的野心不會止於台灣，威權主義的擴張也正在東南亞、南亞，甚至非洲及拉美區域延伸中。

張崇哲相信，只有台灣堅守陣地，才能阻止中國極權主義向外擴張，就像70年前麥克阿瑟將軍（Mac Arthur）對美國國會說的那句有名的證詞：「失去台灣，就失去太平洋。」唯有捍衛台灣，才能捍衛西方世界的民主價值觀。（編輯：韋樞）1110810