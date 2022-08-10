陳時中：學倫問題體制內解決 林智堅仍是盟友

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（中央社記者陳昱婷台北10日電）民進黨桃園市長參選人林智堅碩士學位昨天遭台灣大學撤銷，同黨台北市長參選人陳時中今天重申，學術倫理是專業問題，應在體制內解決，「林智堅還是我的盟友，仍然沒有變」。

陳時中今天上午前往文總城南空間NO.1參觀「備份一座城市」特展，並在會後接受媒體聯訪。

對於國民黨台北市長參選人蔣萬安昨天批評陳時中不斷替林智堅護航；今天又稱陳時中切割林智堅，陳時中重申，學術倫理是專業問題，要在體制內解決，任何人在這時候扣帽子都沒有意義，體制內自有公斷。

陳時中強調，「林智堅還是我的盟友，仍然沒有變 」。

媒體詢問，怎麼看台北市長柯文哲稱民進黨處理這件事只能用「ugly」（醜陋）形容。陳時中回應，黨內發言各有不同想法，但同樣堅持自由民主、愛護國家鄉土並尊重彼此，這是民進黨非常重要的價值，且不同想法在經過充分討論後，需要一致時就會表現一致。

陳時中指出，柯文哲把這件事形容成醜陋的，應該要講清楚是哪個部分醜陋，而不是用泛泛的一個字來醜化、看待體制，這不是正確的態度。

林智堅陷論文抄襲風波，台大昨天宣布學術倫理審定會決議，認定林智堅抄襲並撤銷碩士學位。林智堅表示，非常遺憾也難以接受，會繼續捍衛清白。（編輯：張銘坤）1110810