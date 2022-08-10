參觀備份香港展 陳時中盼堅守自由民主精神

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民進黨台北市長參選人陳時中10日上午在中華文化總會城南空間NO.1參觀文總「備份一座城市」特展，寫下「卸下心防就是備份的開始」文字。中央社記者吳家昇攝 111年8月10日

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（中央社記者陳昱婷台北10日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天觀看「備份一座城市」展覽，感慨香港的自由在一夕之間瓦解，期盼大家從歷史汲取教訓，堅持自由民主精神，因為「卸下心防就是備份的開始」。

陳時中今天上午前往中華文化總會城南空間NO.1觀看「備份一座城市」展覽，主辦方介紹，展覽用6到9個月的時間，從世界各地香港人徵集來122份電子檔與實體香港蘋果日報報刊，紀錄香港從主權移交中國、爭普選到一國兩制幻滅的26年興衰史。

陳時中在參展過程中表情嚴肅，聽著文總副秘書長喻小敏介紹不時嘆氣，他在看到香港回歸中國當天的頭版「香港信有明天」時表示，當時港人懷有希望，但沒有力抗，想透過普選監督，自由卻在一夕之間瓦解。

陳時中說，昨日新聞是今日歷史，若不能從歷史汲取教訓，將來會成為歷史的一部分，所以心理意識要夠高，自由民主需要堅持才會存在，必然要跟理念相近的國家加強合作，同時靠著自己的力量保護自己。

最後，陳時中在喻小敏邀請下題字「卸下心防，就是備份的開始」，為展覽留下紀錄。

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陳時中接受媒體聯訪時說，心理建設若不足，導致心防被破除，很多事情就只能無奈發生，就像1997年7月1日時，香港人相信有明天，但在報紙刊出的那一剎那，已經可以預見26年後的香港。台灣不能這樣。

此外，對於內湖交通解方遭有意參選的台北市副市長黃珊珊稱是畫大餅，陳時中回應，他的團隊積極找尋解方，提出後持續尋求各界賢達意見進行滾動式修正，黃珊珊認為他的方案不好、不可行，應找出別的方法，「難道她已經完全放棄了嗎？」（編輯：張銘坤）1110810