救內湖交通 蘇煥智提4方案：創新才能找到解方

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（中央社記者范正祥台北10日電）台灣維新召集人、台北市長參選人蘇煥智今天提出解決內湖塞車問題4項方案，包括建議開放高速公路與高架道路行駛重型機車。他說，政府有心，才能創新，內湖交通問題要靠創新才能找到解方。

台北市內湖區交通壅塞問題，多年遲遲未解，近期成為市長選舉論戰焦點，參選人紛紛提出政見。蘇煥智與路權團體今天於台大校友會館共同召開記者會，主張從都市計畫與交通管理系統思維、用路人及公民參與觀點，解決內湖塞車問題。

蘇煥智說，針對內湖交通提出4項創新解決方案，包括建議開放高速公路與高架道路行駛重型機車，有助減少塞車；另外，建議違規工業住宅可以轉型為內科員工宿舍使用，不但可以回歸法規適用，也可以大幅減少員工通勤造成的塞車問題。

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他也建議，調整內科上班日上午8時至10時停車費率，增加分流誘因；在上塔悠高灘地上建設目標可容納1萬輛汽車的免費立體停車場，設立免費接駁車與Ubike、電動腳踏車租借站點，並建設接駁中心連結基湖路口接駁與慢車專用橋梁，供內科上班族免費停車與接駁通勤，讓許多車輛不需要進入內湖，改善交通。

記者會上，蘇煥智說，政府財源有限，解決市政問題不是花大錢於土木工程，而是要用心，政府有心，才能創新，內湖交通問題要靠創新才能找到解方。（編輯：張均懋）1110810