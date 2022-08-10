內政部：前瞻特別預算挹注 提升公有建築物耐震安全

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（中央社記者陳俊華台北10日電）內政部今天說，民國106年起政府透過前瞻特別預算，協助各級機關加速推動公有建築物耐震能力相關工作；截至7月底，已完成耐震初評3萬528件、達成率98.2%，大幅提升公有建物耐震安全。

內政部透過新聞稿表示，921大地震後，行政院在89年核定「（公有）建築物實施耐震能力評估及補強方案」，針對88年12月31日前設計建造的消防廳舍、公有市場、醫院及社區活動中心等重要防災廳舍，進行列管及耐震補強重建。

內政部說，列管的建築物須透過初評及詳評，確認建築物的耐震能力，如果耐震能力不足，則要進行補強，若評估補強不具效益時則拆除，以確保公共安全。

內政部指出，為擴大推動重要防災廳舍補強工作，行政院106年核定「前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建（106至114年）」，中央已投入新台幣47.63億元在廳舍耐震補強，並補助100.98億元經費，協助地方政府推動補強、拆除重建或新建工程。

內政部說，截至7月底，全國公有廳舍已完成耐震初評3萬528件、達成率98.2%，詳評1萬6330件、達成率98.3%，補強9462件、達成率92.3%，拆除2274件、達成率92.5%。顯見特別預算投入，已發揮協助及引領各機關重視廳舍補強的功效。

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內政部表示，以嘉義縣中埔消防分隊廳舍為例，廳舍在78年啟用，屋齡近30年，經評估鑑定結果須進行結構補強。考量分隊平日肩負中埔地區救災重要勤務，為保障建築內人員安全及繼續發揮機能，由前瞻計畫補助418萬元，縣府負擔54萬元，採用擴柱工法來強化結構安全，並109年2月13日已完工驗收合格。

內政部說，未來將透過前瞻經費持續挹注地方政府，並加強管考改善進度，以加速公有建物耐震補強工作，完備國內公有建築物耐震能力，保障民眾生命財產安全。（編輯：蘇志宗）1110810