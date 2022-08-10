屢遭批發言沒做功課 柯志恩駁：提出數據都有所本

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國民黨高雄市長參選人柯志恩近日頻對市政提出質疑，但屢被高市府發言人張硯卿反批沒做功課。柯志恩（前右）10日上午到左營區市場、路口等地掃街拜票，她表示，提的數據都有所本，市府應根據數據反擊。中央社記者蔡孟妤攝 111年8月10日

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（中央社記者蔡孟妤高雄10日電）國民黨高雄市長參選人柯志恩近日頻對市政提出質疑，但屢被高市府發言人張硯卿反批沒做功課。柯志恩今天表示，她提的數據都有所本，市府應根據數據反擊，而不是空泛說不用功。

高雄市長陳其邁日前到高雄市議會做施政報告，但柯志恩隨後提出不少數據，指高雄面臨低薪、債務、青年失業率、消防人力不足等問題，但屢被張硯卿反批沒做功課，以錯誤與過時數據唱衰高雄。

柯志恩今天上午接受媒體聯訪時表示，提出的數據都有所本，市府應該根據她提出的數據反擊，而不是空泛說她不用功，「請問哪裡不用功、哪個數字不對？」

柯志恩還說自己正在「抓漏」階段，針對陳其邁說的施政「第一」項目，應該把事情講得更清楚，而她也會再提出市政願景，請對方期待。

陳其邁官方YouTube頻道昨天推出全新單元「緊來看邁」，首集邀總統蔡英文當來賓，談育兒政策。柯志恩說，她無法請到這麼大咖的人物來助陣，但她和很多女性都親自照顧孩子長大，更清楚知道媽媽的需求，她會再務實地提出政策。

柯志恩今天上午到左營區市場、路口等地掃街拜票，並發放扇子文宣，希望讓更多人認識自己。國民黨在地議員李眉蓁、李雅芬、陳玫娟、陳麗珍及參選人白喬茵等人也到場相陪，展現團結。

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此外，台灣大學認定民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲，也曾涉及論文抄襲案的李眉蓁今天接受媒體訪問表示，台大對於林智堅的處分，不是人格謀殺，是林智堅選擇人格自殺，人還是要誠實面對自己，硬拗對民進黨會有很大影響。

陳其邁昨天在議會答詢時，指李眉蓁當初拖2年才坦承抄襲論文，李眉蓁今天也反駁說，自己3天後就決定道歉了，並非2年後才承認。（編輯：陳仁華）1110810