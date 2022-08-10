藍委要求陳明通下台 綠委：選舉凌駕國安

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（中央社記者王承中、王揚宇、劉冠廷台北10日電）台大認定民進黨桃園市長參選人林智堅的碩士論文抄襲，國民黨團指論文指導教授、國安局長陳明通已不適任，應請辭下台。民進黨團幹事長鄭運鵬表示，國民黨團選舉凌駕國安、中國大於台灣，令人遺憾。

台大9日認定民進黨桃園市長參選人林智堅抄襲余正煌碩士論文且情節嚴重，撤銷林智堅碩士學位。

國民黨文傳會副主委王鴻薇上午在國民黨召開記者會表示，非常敬佩台大不畏政治壓力，維護台大學術倫理風骨；台大作為台灣最高學府，應繼續清理門戶，不應僅處理林智堅，也應一併處理其指導教授、國安局長陳明通。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、國民黨立委費鴻泰、賴士葆等人今天在立法院召開記者會，指林智堅的論文指導教授陳明通，已不適合擔任國安局長一職，希望陳明通知所進退，主動辭職下台。

曾銘宗表示，陳明通過去三度發出聲明，帶風向護航林智堅，如此的作為有失國安局長的身分，應該知所進退，對於外界對其所指導學生論文有許多爭議、疑點，也請陳明通出來說清楚、講明白。

費鴻泰指出，已有人向台大學倫會檢舉陳明通違反學術倫理，陳明通卻回應稱「現在是什麼時候了，國安問題最重要」，但在美國眾議院議長裴洛西訪台、中共軍演等國安最忙碌的時刻，陳明通還能寫出2000字力挺林智堅論文的聲明，卻又說現在國安正忙，無暇去台大說明，前後矛盾。

賴士葆表示，陳明通三次發聲明袒護林智堅，已經失格，建議台大慎重考慮將陳明通教授資格除名，因為陳明通已破壞台大學術倫理及名聲，總統蔡英文也應該將其國安局長拔除，陳明通應知所進退，自行下台。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬在接受中央社記者訪問時質疑，如果國民黨真心關心台灣的國家安全，怎麼會在中國大規模對台灣軍事演習之際，故意派副主席夏立言去中國示好。

鄭運鵬說，國民黨團想要藉由打擊林智堅和陳明通來關心國家安全，擺明就是自我「反串註記」，選舉凌駕國家安全、中國大於台灣，令人遺憾。（編輯：林興盟）1110810