論文事件衝擊選情？ 林錫耀：現在論斷太早

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民進黨桃園市長參選人林智堅被台大認定論文抄襲、撤銷碩士學位，黨秘書長林錫耀（圖）10日表示，在野黨聯合圍攻林智堅，黨內應冷靜沉著應對，也許一時波折可能會影響心情，但相信林智堅、也相信民眾最後會做最理性判斷。中央社記者鄭清元攝 111年8月10日

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（中央社記者葉素萍台北10日電）民進黨桃園市長參選人林智堅遭台大撤銷碩士學位，民進黨秘書長林錫耀說，在野黨聯合圍攻林智堅，黨內要冷靜沉著應對；至於論文事件是否影響選情，他說，選舉起伏常見，現在論斷太早。

民進黨主席蔡英文今天喊話全體黨公職，團結一致，「相信自己的同志，支持智堅捍衛自己的清白」，不過，傳出有立委在黨團群組表達不同意見。

林錫耀今天對媒體指出，他也是台大畢業，大家都認同台大學術龍頭地位，也敬重學術權威；不過，還是要就事論事，台大學倫會昨天做此決定，真的替林智堅感到遺憾、委屈，因此蔡英文在中執會致詞也表達全力支持林智堅捍衛個人清白與後續救濟。

林錫耀說，大家可能會有一種疑問：「有沒有所謂更換候選人的問題」，但他覺得，「這根本不是問題」。

他說，民進黨從黨外到現在，每次遭遇選戰也不是都一路順風。這次中國軍演圍台，林智堅面對的也幾乎是在野黨聯合圍攻，民進黨還是要非常冷靜沉著地去應對，也許一時的波折可能會影響心情，但是相信林智堅、也相信民眾最後會做最理性的判斷。

林錫耀說，民進黨會繼續支持林智堅服務桃園市民的初衷，也希望可以繼桃園市長鄭文燦之後，成為未來優秀、五星級的桃園市長。

至於論文事件是否影響選情，會不會有外溢效應。林錫耀說，選舉起伏常見，不必為一時起伏，受到太大影響。

林錫耀表示，相較4年前，這次選舉節奏較慢，被疫情困住，大家起步都比較慢。再加上最近有第4次台海危機，台灣社會對選舉關注度「熱度根本還沒有起來」，比較熱的是台北市。

他認為，現在就去論斷這次選情如何還太快，要等後面選舉氣氛比較濃厚，那時候會比較清楚。

林錫耀說，政黨結構上民進黨好像在南部較穩，北部對民進黨較吃虧，不過事在人為，就像去年四大公投前，大家看民調，沒人會認為民進黨會贏。

林錫耀表示，選戰還有3、4個月，言之過早，「贏的不一定那麼穩贏，也沒有所謂穩輸的縣市」，絕對不會放棄，民進黨連馬祖、新竹縣也提名，使盡全黨力量，希望爭取每個縣市服務機會

他說，民進黨是執政黨，領導這個國家，責任巨大，穩健把該做的事情做好，民眾自然會信任，投票就會支持，這一點比較重要。（編輯：蘇龍麒）1110810