土耳其關切兩岸局勢 黃志揚重申台灣不激化衝突

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡10日專電）中國在台灣周邊海域軍演引起土耳其關注，駐土耳其代表黃志揚昨天投書當地媒體，闡述台灣不會激化兩岸衝突的立場。

另外，對於中國駐法大使盧沙野日前揚言，若統一台灣，會「再教育台灣」的言論，黃志揚期盼能引起土耳其友人的共鳴，強化挺台聲量。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）日前訪台，共軍4日起在台灣周邊海域軍演，不僅射擊11枚東風系列彈道飛彈，機艦更多次逾越台海中線，引發土耳其媒體連日報導，當地產業代表則憂心晶片供應鏈受到影響。

黃志揚昨天以「和平與安全是共同責任，不應有前提」為題，投書土耳其重要媒體「新聞時事」（Haber Ajanda）。文中強調，中方以「台灣是中國不可分割的一部分」為由，合理化對台灣發射飛彈。實情是，中國從未統治台灣，台灣也從來不是中國的一部份。

他提到，台灣作為擁抱自由民主數十年的國家，當然能自由接待訪客，裴洛西也可以自由出訪。這是全球多數國家的常識。中國政府歇斯底里、不合比例的反應，正反映其威權主義本質。

黃志揚說，中國軍演不僅破壞台海現狀，侵犯台灣主權，還使印太地區緊張局勢升級，影響海空交通安全及國際貿易。土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）也呼籲各方以常理行事，自我克制，以緩和因台灣議題引發的緊張局勢。

他表示，台灣要求中國必須聆聽世界的聲音，停止軍事活動，締造和平穩定。

同屬突厥民族的維吾爾人在種族、語言和宗教上與土耳其關係密切。黃志揚質疑，中國駐法大使盧沙野日前揚言，若統一台灣，要進行「再教育」。「再教育」難道不是中國在新疆拘留營對維吾爾族及少數民族穆斯林所做的嗎？

黃志揚說，回顧北京對維吾爾人、宗教團體及香港的所作所為，「我們可以說我們活在平行世界」。

他強調，「統一」言論只是誘使無辜民眾涉入、使自己步入險境的糖衣陷阱，香港就是最好的例子。此外，台灣政府持續盡最大努力維繫兩岸現狀，對建設性對話抱持開放立場，但不會採取激進行動。對話的益處遠勝動武。

黃志揚表示，中國軍演引發土耳其民眾關注，這些民眾憂心台灣安危，彷彿戰事一觸即發。此時台灣需要國際持續支持，「我們也想向朋友們保證，正如總統蔡英文所說，台灣不會激化衝突，也不會挑起爭端，但將堅決捍衛國家主權和安全，堅守民主自由」。

他指出，台灣正與盟友密切合作，防止局勢升級，但是區域安全是各方共同責任，不應有任何前提。一方挑戰現狀下，沒有人能維繫和平。

「因此，我們強烈呼籲中方冷靜，停止所有挑釁軍事行動。」（編輯：高照芬）1110810