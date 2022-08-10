謝武樵：區域危機責任在中國 台英可擴大安全合作

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（中央社記者陳韻聿倫敦10日專電）駐英國代表謝武樵今天接受英國「天空新聞網」專訪，譴責中共明目張膽企圖透過武力單方面改變台海現狀。他提到，台灣將致力自我防衛，但也需要英國等夥伴的支持，台英可擴大安全合作。

謝武樵強調，共軍近日在台灣周邊的大規模演訓顯然不是臨時起意，而是經過長時間準備。這場區域安全危機是中國刻意策劃的結果。

天空新聞網（Sky News）將專訪納入晨間重點新聞播報，並提到謝武樵是前外交部次長。

裴洛西（Nancy Pelosi）2至3日率團訪問台灣，中共文攻武嚇不斷，共軍至今持續藉故對台軍演；中共軍機數次逾越台灣海峽中線，軍艦則「壓入」中線。

謝武樵指出，共軍的行為讓區域情勢升高、侵犯台灣主權，並大幅破壞國際貿易與海、空運穩定，國際社會有必要持續關注。

包括英國在內的七大工業國集團（G7）成員國與歐盟3日發布外長聯合聲明，關切中共的威嚇行動，並兩次提及對台海和平穩定的承諾。

主持人詢問，台灣是否期待G7等國家在維護台海和平穩定更進一步，或許建構一個類似北大西洋公約組織（NATO）的區域協定有助保護台灣。

謝武樵回應，他歡迎類似的構想，但強調目前台海中線是確保台海和平穩定及區域現狀的關鍵基礎、也是重要指標，他希望G7成員國和其他國家重視這一點。

至於中共宣告無限期延長軍演，謝武樵指出，台灣將持續展現自制、謹慎，同時增強嚇阻能力，爭取更多國際關注與支持。

謝武樵提到，自由民主陣營團結支持烏克蘭，捍衛的就是任何民主國家都有自主選擇的自由。同樣的道理也適用於台灣，自由世界應展現團結與堅定的態度。

主持人追問，台灣期待從美、英等國獲得什麼樣的支持以確保民主政體存續。謝武樵回應，台灣將自我防衛，也了解捍衛既有制度與生活方式終究只能靠自己，但重要夥伴的支援依然不可或缺。

他說，美國對台海和平穩定有堅定承諾；在美國國會，台灣獲跨黨派議員支持。不過，台灣當然也需要來自英國等重要國家的支持。台灣期待英國持續堅定維護以規則為基礎的國際秩序、在G7等多邊機制扮演領導角色，以促進區域和平穩定，並擴大與台灣的交流領域和規模。

主持人進一步詢問，台灣是否希望英國提供更多軍事相關援助。謝武樵對此給予肯定的答覆，但強調這不意味要採取與軍援烏克蘭類似的模式，重點是在具戰略重要性的領域強化必要的合作。

他提到，安全防衛產業的範圍很廣，台英絕對有合作空間。

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主持人最後詢問，台灣方面對中國國家主席習近平所設定的「歷史任務進程」評估為何；在中共20大今秋召開、習近平試圖在大會確保順利進入第3個任期前，台海事態可能會有何發展。

謝武樵表示，俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭清楚顯示當掌權者長期在位，甚至企圖終生執政，尤其是在威權體制下當領導人自認肩負歷史重責大任時，可能會發生什麼事。習近平擔憂失去特權和歷史地位，對台灣和國際社會而言，這就是危險所在。自由民主國家必須一致採取行動，確保威權統治者的個人願景和冒進不會破壞區域和平穩定。（編輯：陳惠珍）1110810