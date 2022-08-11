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蔣萬安稱派系傀儡 陳時中：這種話不太有水準

2022/8/11 09:26
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（中央社記者陳昱婷台北11日電）民進黨台北市長競選團隊傳出整合不順，國民黨台北市長參選人蔣萬安更稱民進黨派系把參選人陳時中當傀儡。陳時中今天否認這些傳言，反擊蔣萬安「講這種話不是很有水準」。

陳時中今天上午在議員許淑華、許家蓓與議員參選人張文潔、何孟樺、王孝維等人陪同下參訪虎山親山步道，眾人先在步道口附近的石砌橋梁上合照，再與晨運民眾一起伸展、熱身，接著往上走到四獸亭喘口氣，便往回走結束行程。

陳時中爬山前接受媒體聯訪表示，四獸山是台北市非常重要的休閒運動場所，為了未來持續推動市民健康，所以來看看這裡的設施有沒有符合大家需要，不過聽說做得很好。

對於近來傳出競選團隊整合不順、派系互搶主導權等風聲，陳時中說，沒有不合，團隊整合效率很高，因為主委是領導智慧非常高的前副總統陳建仁。

媒體詢問，怎麼看蔣萬安昨天稱陳時中是派系傀儡。陳時中回應，沒有這樣的事情，他講這種話不是很有水準。

此外，針對內湖交通解方，陳時中說，只要讓國道1號這條動脈暢通，回堵壓力自然就會減低，市區內交通也會改善，所以要把多個壅塞節點疏通，讓車流快速走出內湖，新闢匝道是有必要的。（編輯：陳政偉）1110811

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