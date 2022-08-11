駐西雅圖處長投書：中國無權干涉台與國際連結

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（中央社記者周世惠舊金山10日專電）駐西雅圖辦事處長甄國清在今天刊出的投書中表示，中國以美國眾議院議長裴洛西訪台為由，採取一系列軍事與經濟措施脅迫台灣，他呼籲民主國家聯合反擊具有全球野心的中國。

「西雅圖時報」（The Seattle Times）網站今天刊出甄國清以「中國無權干涉台灣與國際社會之連結」（China has no right to interfere with Taiwan's ties to the international community）為題的專文，並將刊於11日發行的報紙。

這篇專文表示，裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中國採取一連串危險舉措，誓言實現 「中華民族偉大復興」的中國領導人習近平向台灣及全世界展現軍事肌肉。中國上次採取類似作為是在1996年，當時美國總統柯林頓派遣兩個航空母艦戰鬥群，中國明顯無能為力。

甄國清在文中表示，過去幾天，中國在台灣周邊6處海空域進行實彈射擊軍事演習，發射導彈、部署戰鬥機及軍艦侵犯台灣的防空識別區（ADIZ），且穿越台灣海峽中線。

他寫道：「中國軍艦及戰機史無前例入侵，不僅加劇區域緊張局勢，也對國際交通和貿易造成負面影響。」

專文表示，「中國以裴洛西訪問為說詞，採取一系列經濟脅迫措施懲罰台灣」，包括禁止進口台灣的數千種食品等。北京發動網絡攻擊台灣政府網站、台灣鐵路局電子公告牌，甚至連民間企業的便利商店也被駭客入侵。

甄國清寫道：「台灣人民有權結交世界各地的朋友，中國無權干涉。」他表示台灣不是中國的一部分，中國共產黨從未統治過台灣，這是國際社會公認的歷史事實，也是兩岸長期以來的現狀，「目前中共所有行徑顯示其企圖顛覆台海和平現狀」。

專文提到，在反制中共的軍事挑釁方面，台灣將透過增購機動性、致命性武器，加強國軍不對稱戰力，以確保中共無法輕易奪取台灣。而在因應經濟恫嚇方面，他亟盼美國與民主自由夥伴透過加強雙邊經貿關係及助台參與印太經濟架構（IPEF），與台灣共同反擊中國。

甄國清呼籲，世界正面臨一個決定性時刻，民主自由國家必須聯合起來反擊具有全球野心的威權中國。（編輯：郭中翰）1110811