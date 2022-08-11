澳洲啟動國防戰略檢討 專家：台灣會是重點議題

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澳洲戰略政策研究所安全專家休布瑞吉指出，嚇阻中國在台海引發衝突，是澳洲的利益所在。中央社記者丘德真坎培拉攝 111年8月11日

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（中央社記者丘德真雪梨11日專電）澳洲政府近日啟動「國防戰略檢討」計畫。澳洲戰略政策研究所安全專家休布瑞吉認為，相關計畫主要是為了嚇阻中國軍事冒進主義，而台灣安全情勢必然會是該計畫的重點議題。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）日前訪台、中國進行軍演，牽動區域局勢緊張。而澳洲政府於3日宣布啟動「國防戰略檢討」（Defence Strategic Review）計畫，以全面重整澳洲的國防戰略。

由於該計畫宣布的時間點正是裴洛西訪台之際，因此這項計畫與台海局勢是否有關，成為澳洲媒體關注焦點。

曾於澳洲通訊局（Australian Signal Directorate）及防衛情報組織（Defence Intelligence Organisation）擔任情報分析官員、目前擔任澳洲戰略政策研究所（ASPI）防衛、戰略及國家安全研究主任的休布瑞吉（Michael Shoebridge）接受中央社訪問表示，他雖然無意過度解讀「國防戰略檢討」計畫啟動的時間點，不過，他認為相關計畫的重點議題與目前台海局勢息息相關。

自1975年起，有關澳洲國防戰略方向的檢討成果，大多是透過不定期發表的「國防白皮書」向社會大眾公開。

休布瑞吉指出，澳洲政府這次啟動「國防戰略檢討」計畫和過往「國防白皮書」的方向有所不同，主要差異在於「國防戰略檢討」計畫是因應當前澳洲以及區域安全的迫切需要而提出，而非像「國防白皮書」例行性地展望未來長期國防發展情勢。

休布瑞吉預料這次檢討計畫的焦點將有別於歷次澳洲「國防白度書」展望未來20、30或40年；相反的，將著眼於諸如明年3月（澳洲政府）公布的核動力潛艦計畫等議題，這次「國防戰略檢討」計畫的主要目的，是要提出在未來4年內該採取什麼行動增強澳洲的軍事實力，面對具有侵略性的中國及其戰略夥伴俄羅斯帶來的挑戰。

他直指，澳洲「國防戰略檢討」計畫正是為了反制中國而啟動。中國的暴力和侵略性正是啟動這次檢討計畫的原因。澳洲過去並未預料到中國國家主席習近平現在會動用軍事力量，澳洲現在啟動檢討計畫是一項好消息，因為它彰顯出迫切性，並有助澳洲進一步在軍事上嚇阻中國。

中國在區域造成的威脅將是「國防戰略檢討」計畫的討論焦點。休布瑞吉表示：「目前在台灣周圍和日本專屬經濟區的情勢，更顯示出印太地區所有民主國家夥伴都需要合作，以便凝聚強大的嚇阻力量。」

他分析，中國針對台灣的行為也直接讓日本的安全受到影響。這顯示習近平式的作為和蒲亭在烏克蘭所做的類似，都是試圖以武力侵略和威嚇主宰其他人。

休布瑞吉提醒，中國和俄羅斯的行為引發國際局勢不穩定，國際社會切勿對習近平和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）存有幻想。

休布瑞吉說：「既然它（台海）很可能是衝突的引發來源，如果忽略這一點，就是對中國的意圖視而不見；因此，嚇阻衝突出現，完全是我們（澳洲）的利益所在。」

他認為，海峽兩岸維持現狀是各國政府和人民所樂見，「維持現狀是澳洲的目標，而這次檢討勢必會評估涉及台海衝突的可能性，以及評估澳洲及強大盟國和夥伴該如何嚇助相關衝突出現」。

他強調，國際社會應該要支持台灣抵抗中國。各國必須團結，支持台灣的蓬勃民主政治，以及在台灣自由生活的2300萬民眾。（編輯：周永捷）1110811