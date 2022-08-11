救國團企業工會赴黨產會抗議 訴求三要一沒有

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（中央社記者范正祥台北11日電）黨產會認定救國團現有財產中有部分為不當取得，命其移轉為國有。救國團企業工會員工代表今天前往黨產會表達抗議，並提出「三要一沒有」訴求，要求保障救國團員工的工作權及財產權。

救國團成立於民國41年10月31日，行政院不當黨產處理委員會今年7月26日召開委員會議，認定救國團現有財產中，阿里山、日月潭及墾丁青年活動中心等61筆土地、建物及現金新台幣13億9449萬7912元為不當取得財產，命救國團移轉為國有；並會送達處分書，有30天履行期，30天後不履行，就進入強制執行程序。

救國團企業工會理事長陳建成與來自各地的員工代表多人，今天聚集黨產會大樓前，手持「我們不是附隨組織」、「讓救國團繼續為國人服務」、「還我清白捍衛工作財產權」等布條和手板，並高呼口號。警力在場維持秩序，過程平和。

陳建成等人代表企業工會向黨產會提出「三要一沒有」訴求。「三要」包括要保障救國團員工的工作權、財產權、生存權不受到侵害；要在公平公開的程序下儘速與工會開啟協商，落實黨產會照顧員工權益的承諾；要維護消費者、青年、民間團體、志工單位及服務個案等權利關係人能持續受到救國團服務的機會與權利。「一沒有」則是沒有任何一個救國團員工成為黨產會行政處分下的受害者。

抗議現場，員工代表也公開宣讀由陳建成署名的「救國團企業工會給黨產會的一封信」。信中陳述，他們只是一群在救國團服務的平凡勞工，不分族群、不分黨派、不分宗教、不分性別，生活當中，唯有服務，一心一意的服務，義無反顧的服務，為弱勢服務、為青少年健康學習成長服務、為社會每個發出微弱呼救聲音的角落服務，善盡社會責任，每年約1000萬人次民眾接受救國團服務。

陳建成指出，救國團有1700名員工與5000名教師教練在台灣各地服務工作，員工應受到憲法工作權及財產權保障，呼籲黨產會正視救國團員工安心工作的權利。

救國團企業工會提出「三要一沒有」訴求，並喊話期盼能夠有黨產會委員出面將陳情書帶回黨產會研究。黨產會今天由專任委員林聰賢出面收下陳情書。（編輯：張均懋）1110811