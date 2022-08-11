教評會流於形式淪橡皮圖章 監院糾正教育部、海大

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（中央社記者陳俊華台北11日電）監委賴鼎銘今天說，海洋大學教評會運作流於形式，淪為橡皮圖章，海法所教評會多次未合法召集，導致作成無效決議等情形，有違大學法保障大學自治意旨，監察院通過糾正教育部、海洋大學。

監察院透過新聞稿表示，教育及文化委員會今天通過監委賴鼎銘、王美玉、蕭自佑提出的調查報告。

調查報告指出，國立台灣海洋大學海洋法律研究所是培育法律高級專業人才的重要搖籃，雖具有法律專業，竟高達7次未合法召集所教評會，相關決議經確認為無效等，都證實教評會的運作不僅流於形式，甚至被有心人操弄而背離程序正義，已淪為橡皮圖章。

監委表示，海大海法所辦理109學年度碩士、博士班等招考過程，竟漠視既有規章而恣意行事，不遵守海大自行訂定的招生作業規範，而有招生考試審查委員組成及招生作業未依規定辦理、未依規定組成系所招生委員會、考試委員評分高低落差，疑有未符大學法揭示招生應本公平、公正、公開原則辦理、考試委員評分表未簽名等缺失。

糾正案文指出，海大海法所教師洪思竹在擔任所長期間，曾擅自更換授課教師，或以未經聘任程序的教師代課等，罔顧學生受教權益情事，且洪思竹多次遭檢舉，有無預警停課及自行採遠距上課等情形，但海大都未積極處理，對於教師出勤狀態及教學的監督管理，顯有不力。

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監委表示，海大教師申評會意見也指出，洪思竹違法聘任教師，導致招生考試程序違法，嚴重罔顧法令；違反規定辦理招生考試的相關作為，反成為法律教育的負面教材，已嚴重傷害海大與海法所聲譽，而海大遲未檢討相關人員責任，都有重大疏失。

監委也說，教育部身為大學法主管機關，本應積極確保各大學的相關作為都能依大學法等相關法令妥適推行，以維持高等教育體制健全。但竟然在國立大學發生教評會被操弄、背離程序正義等脫序情形，教育部明顯監督不周，核有重大疏失。因此監察院通過糾正教育部及海大，函請教育部督同海大確實檢討改進。（編輯：林興盟）1110811