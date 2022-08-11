外交部：嚴正譴責有心人士曲解裴洛西挺台言論

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（中央社記者游凱翔台北11日電）外交部今天指出，有心人士斷章取義美國眾議院議長裴洛西接受美國媒體專訪的影片，並渲染成稱讚中國，事實上她讚許對象為民主台灣。外交部嚴正譴責惡意扭曲裴洛西對台讚美，收割台灣民主果實並據為己有。

外交部晚間表示，網路流傳有心人士斷章取義扭曲美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）日前接受美國國家廣播公司（NBC）訪問的影片，刻意渲染為「中國是世界最自由的社會之一，擁有勇敢的人民」。

外交部指出，事實上，裴洛西辦公室已在受訪後發布逐字稿公開澄清，裴洛西訪談中讚許的對象為經「自由之家」肯定的民主台灣，訪問時稱中國純屬口誤。

外交部說明，根據享譽國際的非政府組織「自由之家」（Freedom House），今年2月發布的最新「全球自由報告」中，台灣評比獲94分高分，為亞洲第二，與評比9分的中國形成強烈對比，兩者差距10倍以上。

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外交部強調，有心人士刻意斷章取義、顛倒事實，收割台灣的民主果實據為己有，在網路上散播浮誇不實的影片，惡意扭曲裴洛西對台灣的讚美，意圖破壞台美民主夥伴間的深厚情誼，其心可議，外交部嚴正譴責。

外交部提醒，在境外敵對勢力不斷進行網路攻擊、對民主台灣發動認知作戰之際，切勿聽信或傳播不實的假訊息，以免成為境外敵對勢力對台灣進行認知戰的工具及散播媒介。（編輯：蘇龍麒）1110811