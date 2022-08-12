蔡適應：96台海危機在前線 看到台灣人愛國熱誠

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（中央社記者賴于榛台北12日電）中共日前軍演引發關注。民進黨基隆市長參選人蔡適應今天指出，1996台海危機時，兩岸關係情勢緊張，他很榮幸能在前線為國家服務，也看到台灣人愛國的熱誠和勇氣。

「蔡英文&DPP」的Podcast頻道「耳朵出遊不出油」釋出蔡適應的專訪。

蔡適應過去曾是職業軍人、擔任聯絡官，任務是要把本島軍人，送到離島前線支援。他說，1996台海危機，兩岸關係情勢緊張，很榮幸當時有這個機會在前線為國家服務，也看到了台灣人愛國的熱誠和勇氣。

他說，大學曾參與學生運動，卸除職業軍人身分後，因為仍有想要改變社會的熱誠，也投入了政治工作，曾經的職業軍人身分，讓他較能同理不同立場的聲音和意見。

蔡適應表示，基隆軍港遷移的計畫，過去在地方討論了10多年，但因為過去的職業軍人身分，以及在基隆擔任過3屆民代的經驗，理解軍方和地方的需求，扮演一個好協調者的角色，因此進入立法院外交及國防委員會的第一年，就順利協調遷移計畫。

蔡適應說，他與基隆市長林右昌，都有著都市計畫的背景，過去8年協調中央、地方，推動基隆的港市再生計畫，讓現在的基隆有了全新的城市樣貌，而現在最重要的是讓在地居民，對基隆有認同感和信心，這是過去國民黨執政沒有重視的事情。

談到對手、國民黨基隆市長參選人謝國樑，蔡適應認為，人無法選擇自己的出身，但可以用問政成績證明一切，他多次取得優秀立委的評鑑成績，但謝國樑過去曾被評比為待觀察立委。

蔡適應也說，國民黨過去執政下的基隆，市政表現總是吊車尾，令基隆人光榮不起來，相較之下這幾年基隆的改變，大家有目共睹，這是他和對手最大的不同。

一年一度的「雞籠中元祭」8月在基隆展開，蔡適應也邀請民眾到基隆感受這個在地文化盛典，順便享用基隆美食。（編輯：張均懋）1110812