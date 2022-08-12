鄭文燦：支持台大也熱愛真理 籲讓林智堅充分說明

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（中央社記者郭建伸台北12日電）台灣大學認定民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲，撤銷其碩士學位，引發連日討論。桃園市長鄭文燦今天受訪表示，他支持台大也熱愛真理，呼籲學倫會應給予當事人充分說明機會，才能成為嚴謹自由公正的象徵。

台大9日召開記者會，宣布學術倫理審定委員會決議，認定林智堅碩士論文抄襲余正煌，撤銷他的碩士學位。

鄭文燦今天上午出席亞太永續行動博覽會桃園館開館暨永續城市高峰會並接受媒體訪問。

鄭文燦表示，他支持台大也熱愛真理，台大之所以成為台大，是透過自由思辨找出真相並追求真理，知識殿堂自由精神不該放棄。

鄭文燦表示，台大學倫會應保持嚴謹度，採取祕密審查，不應先入為主、預設立場；學倫會應給予當事人充分的書面、口頭討論機會，甚至是交叉詢問的機會，這樣學倫會才能成為嚴謹自由公正的象徵。

鄭文燦說，學倫會有所不足之處應經由後續程序補正，這是當事人權利，且學倫會一開始採取立場，是論文後寫者一定是抄襲前面寫的人，這個立場可以討論，不同教授有不同看法。

媒體報導，林智堅深陷論文案，傳出北北基市長參選人可能切割林智堅，不參與聯合造勢競選。對此，鄭文燦表示，民進黨是有智慧的政黨，面對困難會沉著以對。

媒體詢問，民進黨是否可能「換堅」或由林智堅宣布退選。

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鄭文燦表示，林智堅已清楚表白，他認為人格清白是一輩子捍衛目標，他會盡最大力量捍衛自己撰寫的論文及學術努力，這時間點應給林智堅充分說明機會。

媒體追問鄭文燦，是否支持林智堅參選到底。鄭文燦表示，論文歸論文，選舉歸選舉，論文的問題要讓林智堅充分申辯機會，民主社會不應讓重大事件當事人沒有充分申辯，這不是學術自由精神，也非台大傳統。（編輯：翟思嘉）1110812