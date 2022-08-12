林智堅退選 張善政：鄭運鵬沒誠信不適任桃園市長

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民進黨桃園市長參選人林智堅退選，由立委鄭運鵬接棒參選，國民黨桃園市長參選人張善政（中）12日對此表示，鄭運鵬一路袒護林智堅、幫忙開記者會，不適任桃園市長，桃園市民已經不能再接受另一個沒有誠信的參選人。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年8月12日

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（中央社記者吳睿騏桃園12日電）林智堅宣布退選，國民黨桃園市長參選人張善政今天表示，除林智堅外，民進黨主席蔡英文跟桃園市長鄭文燦也須道歉，陳明通須辭職下台，立委鄭運鵬同樣沒誠信，不適任桃園市長。

張善政的「眷村固本啟航列車」下午前往龜山區眷村活動，他接受媒體聯訪時表示，除了民進黨桃園市長參選人林智堅外，民進黨主席蔡英文跟桃園市長鄭文燦也必須對桃園市民及全國民眾道歉。

張善政指出，這個選舉，參選人該有的程序已被破壞，學術、教育體制跟誠信的價值也被破壞，他覺得，民進黨的說法，只是想要替自己從論文事件脫身，一廂情願。

張善政說，國安局長陳明通一路在袒護學生，放著國安局長的事情沒有好好處理，有失職守必須辭職下台。

對於要接手林智堅選桃園市長的立法委員鄭運鵬，張善政表示，鄭運鵬一路袒護林智堅、幫忙開記者會，甚至在記者會上講話的時間比林智堅久，不適任桃園市長，桃園市民已經不能再接受另一個沒有誠信的參選人。

張善政指出，對民進黨裡面的朋友，立委高嘉瑜、王世堅，以及前立委鄭寶清，能夠在黨內不畏懼黨內的壓力能夠仗義直言，「我們對他們非常敬佩」。

張善政說，團隊還會持續一步一腳印往前走，繼續思考什麼樣的政策是對於桃園市民最受用的，往前走、一直走到勝選為止，他覺得民調高高低低，一直都在變化，重點是誠信，誠信沒有了，民調差多少都沒有用，誠信破產的時候就應該退選。（編輯：李錫璋）1110812