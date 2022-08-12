駐關島辦事處長投書媒體 批中國軍演破壞和平
2022/8/12 17:09
（中央社記者侯姿瑩新加坡12日專電）台海局勢升溫之際，駐關島辦事處處長陳盈連今天投書當地媒體指出，中國近期在台灣周邊進行實彈軍演，嚴重破壞區域和平及穩定；台灣政府及人民將堅決捍衛主權、自由與民主。
北京因不滿美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，日前在台灣周邊海空域進行大規模軍事演習，台海局勢格外受到國際關注。
駐關島辦事處發布新聞稿表示，陳盈連今天投書關島媒體「太平洋日報」（Pacific Daily News）指出，中國近期在台灣周邊進行實彈軍演的挑釁作為，已嚴重破壞台灣海峽、關島與西太平洋地區的和平與穩定。
陳盈連表示，中國政府企圖將台灣海峽內海化，否定台灣為國際水道的客觀現況。這次中國大規模軍演不但嚴重侵犯台灣的國際法權利，且嚴重破壞印太地區的海、空航運活動。
他強調，面對中國政府威權恫嚇，台灣政府及人民仍將繼續堅持自由與民主的生活方式，堅決捍衛台灣主權、自由、民主與繁榮，並和其他民主國家共同捍衛印太地區自由開放及穩定繁榮。
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除了投書媒體，辦事處表示，陳盈連也在4日針對裴洛西訪台接受關島電視台KUAM News專訪。他說，台灣政府歡迎裴洛西以實際行動展現美國對台的堅定支持，台灣將持續與美國政府、國會友人合作，深化台美安全、經貿等各領域的緊密夥伴關係。
針對中國在裴洛西抵台訪問之前突然禁止台灣多家食品廠進口，陳盈連說，此舉違反世界貿易組織（WTO）多邊貿易機制。台灣政府及人民面對中國政府長期的威脅及報復行為，將持續秉持自助人助精神，抵禦中國對台文攻武嚇。（編輯：黃自強）1110812
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