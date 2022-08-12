蔣萬安批瞎挺林智堅 陳時中團隊指尊重退選決定

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（中央社記者陳怡璇、蕭博文台北12日電）民進黨桃園市長參選人林智堅今天宣布退選。國民黨台北市長參選人蔣萬安指出，對手陳時中在瞎挺林智堅。陳時中競選總幹事吳思瑤表示，尊重林智堅及黨的共同決定。

林智堅遭台灣大學認定論文抄襲、撤銷碩士學位，民進黨選對會今天召開臨時會議，林智堅隨後在黨中央記者會宣布退選，民進黨立委鄭運鵬接棒參選。

蔣萬安下午參與松山慈祐宮中元普渡活動，臨時安排媒體聯訪時回應此事。

蔣萬安表示，他覺得「大悲無言」，總統、民進黨主席蔡英文下令全黨挺堅，林智堅還說要捍衛人格、參選到底，民進黨台北市長參選人陳時中還不斷幫忙辯護、甚至認為批評林智堅論文的人是草率判斷、不道德，結果幾個小時後就翻車。

蔣萬安說，這件事一開始就很清楚，台大證明了林智堅論文明顯抄襲，只有陳時中在瞎挺。陳時中的道德標準、為人誠信、學術倫理如何，市民透過這件事看得非常清楚。

對此，吳思瑤指出，關於林智堅退選桃園市長一事，尊重當事人及黨的共同決定，台北市長選戰步調一切如常，不受影響。

吳思瑤表示，陳時中在此事件立場一貫，即事涉學術倫理判定要回到體制處理，也支持任何人捍衛自身清白。對於蔣萬安的評論，她認為蔣萬安不攻擊陳時中就不會選市長，因此對於這樣的批評習以為常，不予回應。

另外，媒體追問蔣萬安，對於國民黨副主席夏立言訪中的看法。對此，蔣萬安坦言兩岸現在情勢緊張，此刻出訪的確會引起外界疑慮，但他要嚴正聲明「國民黨出訪與為我募款完全無關，不可能有這種事，我也絕不允許」。

蔣萬安說，民進黨不必重施抹黑、抹紅的技倆，「如果還有人把幻想當成事實，我不排除提告」。

蔣萬安指出，他多次表態反對中共軍演、堅守中華民國民主自由，兩岸間不能因失去交流而誤判情勢、引發戰爭；民進黨在中共軍演中態度軟弱、毫無作為，對受害廠商不聞不問，民進黨應該要給予協助。（編輯：戴光育）1110812