蔣萬安稱瞎挺林智堅 陳時中籲回歸市政討論

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民進黨台北市長參選人陳時中（前右3）13日上午前往萬華區第一果菜批發市場，向攤商拜票，爭取支持。中央社記者王騰毅攝 111年8月13日

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（中央社記者陳昱婷台北13日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安稱民進黨台北市長參選人陳時中瞎挺陷論文抄襲風波的前新竹市長林智堅，陳時中今天說，蔣萬安消費這件事情夠了，應該要回到市政討論。

林智堅遭台灣大學認定論文抄襲、撤銷碩士學位，昨天宣布退選桃園市長，由民進黨立委鄭運鵬接棒參選。蔣萬安昨天說，這件事一開始就很清楚，只有陳時中在瞎挺，讓市民看清楚陳時中的道德標準、為人誠信與學術倫理。

陳時中今天上午到第一果菜批發市場拜票前接受媒體聯訪表示，蔣萬安消費這件事情也夠了，應該要回到市政跟國政的討論，不要找不到道路、沒有市政願景，「去消費個人，我想夠了」。

媒體詢問，林智堅退選是否對選情有影響；陳時中回應，黨中央會通盤性考慮選情，林智堅也有自己的看法與做法，大家都予以尊重。換人當然要重新整軍，但鄭運鵬是非常理想的政治人物，他對鄭運鵬很有信心。

陳時中表示，北北基桃共同競選、擘畫未來市政與國政願景的理念仍然不變。

媒體再問，民調顯示陳時中的長者支持度高、中間選民支持度較低，陳時中回應，謝謝長者支持，年輕人這方面他會繼續努力，用政策打動民心。

陳時中受訪後在立委林昶佐、議員劉耀仁等人陪同下走入市場內，逐條、逐攤與商家握手道早安，過程中不時有民眾要求合照，或特意停留等待打招呼機會。

一名賣水果的攤商向陳時中陳情，表示她已經70幾歲，但生意蕭條，快沒辦法生活。陳時中傾身聽完這名民眾訴苦，答應會進一步研究，接著詢問香蕉一串賣多少，拉著劉耀仁各買了一串。（編輯：陳政偉）1110813

民進黨台北市長參選人陳時中（前右）13日上午到萬華區第一果菜批發市場拜票，受到民眾熱烈歡迎。中央社記者王騰毅攝 111年8月13日

民進黨台北市長參選人陳時中（前右）13日上午前往萬華區第一果菜批發市場，向攤商拉票尋求支持。中央社記者王騰毅攝 111年8月13日