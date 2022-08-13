外交部：感謝美國在台海情勢升高之際堅定挺台

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（中央社記者游凱翔台北13日電）白宮官員指出，美國將以冷靜與堅決的方式支持台灣，包括未來數週持續在台海等區域執行自由航行任務。外交部今天表示，美國政府堅定支持並多次聲援民主台灣，以具體行動維護台海安全與區域和平，對此表示誠摯感謝。

外交部副發言人崔靜麟上午告訴中央社記者，美國白宮國安會印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）美東時間12日就台海情勢舉行媒體電話簡報會，指出中國上週在台海的行動是挑釁、破壞穩定且前所未有的（provocative, destabilizing, and unprecedented），意圖改變現狀及破壞台海乃至區域和平穩定。

崔靜麟表示，內容也提到，美國將持續以冷靜與堅決的方式支持台灣，包括在未來數週持續在台海等區域執行自由航行任務、持續履行依據「台灣關係法」對台灣的承諾、強化與台灣的經貿關係，並將在近期內宣布一項充滿企圖心的台美貿易協商路徑圖。

崔靜麟指出，美國政府在台海情勢升高之際，堅定支持台灣、多次聲援民主台灣，並以具體行動維護台海安全與區域和平，外交部表示誠摯感謝。

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崔靜麟強調，中國對台灣無端進行軍事及經濟恫嚇脅迫，已進一步強化全球民主陣營團結與韌性，以及共同對抗威權擴張與守護民主價值的決心。

外交部重申，台灣身為國際社會負責任成員，不會升高衝突或挑起爭端，會沉著應對中國不負責任的軍事脅迫，堅定捍衛主權與國家安全，固守民主自由防線。台灣也籲請各國持續聲援民主台灣及關注台海和平，共同遏止威權主義的擴張與侵略，維護以規則為基礎的國際秩序，捍衛自由開放的印太區域。（編輯：郭無患）1110813