林飛帆：中國威脅下印證強韌民主 台灣值得國際保衛

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（中央社記者賴于榛台北13日電）華盛頓郵報今天刊出民進黨副秘書長林飛帆的投書。林飛帆指出，台灣在習以為常的中國威脅下，證明了強韌的民主，國際社會應該把台灣視為值得信賴的盟友，以及共同保衛的國家。

林飛帆以「現在正是自由世界保衛台灣的時刻（It’s time the free world commits to the defense of Taiwan）」為題投書華盛頓郵報，內容今天刊出。

林飛帆說，中國對於美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）歷史性訪台的好戰反應，證明國際社會更有必要對台灣展現更強韌的支持。

他表示，中國透過前所未見，而且極度不成比例的軍事演習、經濟脅迫和外交制裁，讓台海的緊張局勢快速升；也讓一些分析家認為，這是自1996年的台海飛彈危機以來，台灣海峽最危險和最緊張的局勢發展。

林飛帆表示，對台灣而言，中國的威脅一直是日常生活的一部分。不過，台灣與世界也面臨到更核心的生存問題，也就是世界真的能承受失去台灣，這個自由民主世界秩序裡不可或缺的成員嗎。

林飛帆認為，這正是美國及其盟國必須開始重新考慮對中國的態度的原因；而對台灣而言，更重要的問題是，台灣在捍衛自身的民主生活方式的同時，國際社會是否會與台灣站在一起、對抗威權的擴張。

他說，中國的軍事能力及其潛在的擴張時間表，尤其是在俄羅斯入侵烏克蘭後，毫無疑問是對當前世界秩序的重大威脅；但台灣和國際社會仍然可以一起做很多的努力，包含透過國際社會的齊心支持，讓北京意識到他們選擇使用武力對付台灣，將付出沉重的代價。

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林飛帆表示，世界普遍意識到台灣在地緣政治中的關鍵地位、半導體供應鏈中的重要性，以及在第一島鏈的戰略位置；但更重要的是，台灣是民主成就的燈塔，以及區域和平的支柱。

他指出，台灣不希望面對戰爭，但是當面對威脅，也不會低頭退縮，近期民調顯示超過70%的台灣人都願意在遭受攻擊時挺身保衛台灣，來自國際社會的外交支持，可以強化台灣自我防衛的決心，也確信不會被國際體系孤立，「我們捍衛民主的選擇，也不會徒勞無功」。（編輯：郭無患）1110813