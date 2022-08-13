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蔣萬安：打造友善育兒空間 男女廁皆設尿布台

2022/8/13 20:48（8/13 21:06 更新）
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國民黨台北市長參選人蔣萬安（右）13日晚間出席內湖區紫陽里兒童活動，向小朋友們親切打招呼，自我介紹是「萬安叔叔」，並與大小朋友合影留念。中央社記者蕭博文攝 111年8月13日
國民黨台北市長參選人蔣萬安（右）13日晚間出席內湖區紫陽里兒童活動，向小朋友們親切打招呼，自我介紹是「萬安叔叔」，並與大小朋友合影留念。中央社記者蕭博文攝 111年8月13日
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（中央社記者蕭博文台北13日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安今天晚間參加兒童活動時表示，希望未來台北市男女廁都要設置尿布台，打造友善育兒空間，並落實性別共同育兒。

蔣萬安今天晚間頭戴動物氣球髮箍，與國民黨籍北市議員游淑慧共同出席內湖區紫陽里兒童活動，向現場親子自我介紹是「萬安叔叔」，並與大小朋友合影留念。

蔣萬安致詞時說，他與游淑慧都關心親子、教育問題，共同願望就是將台北市打造成友善育兒城市，自宣布參選以來已提出許多政見，包括推動5歲幼兒納入義務教育範疇，升級「親子館2.0」，提供媽媽就業、家務人力媒合等綜合功能的親子服務。

蔣萬安還舉例，曾經帶著當時7月大的二寶出門，急忙奔跑到男廁要換尿布，卻發現男廁沒有尿布台，因此希望未來台北市的男女廁都要設置尿布台，雖然這是很小的事情，但希望從台北市的公共場合開始，接著鼓勵賣場、百貨、商場都設置。

蔣萬安下午前往大安區成功國宅中庭廣場，參加成功國宅藝文饗宴，現場獻唱「感恩的心」，並向現場長者一一問好致意。（編輯：方沛清）1110813

國民黨台北市長參選人蔣萬安（前左）13日下午參加大安區成功國宅藝文饗宴，現場開金嗓獻唱，隨後並後接受民眾獻花致意。中央社記者蕭博文攝 111年8月13日
國民黨台北市長參選人蔣萬安（前左）13日下午參加大安區成功國宅藝文饗宴，現場開金嗓獻唱，隨後並後接受民眾獻花致意。中央社記者蕭博文攝 111年8月13日
國民黨台北市長參選人蔣萬安13日晚間頭戴動物氣球髮箍，在內湖區紫陽里出席兒童活動，他表示自己相當關心親子、教育問題，盼將台北市打造成友善育兒城市。中央社記者蕭博文攝 111年8月13日
國民黨台北市長參選人蔣萬安13日晚間頭戴動物氣球髮箍，在內湖區紫陽里出席兒童活動，他表示自己相當關心親子、教育問題，盼將台北市打造成友善育兒城市。中央社記者蕭博文攝 111年8月13日
國民黨台北市長參選人蔣萬安（前）13日下午到大安區參加成功國宅藝文饗宴，現場獻唱歌曲「感恩的心」。中央社記者蕭博文攝 111年8月13日
國民黨台北市長參選人蔣萬安（前）13日下午到大安區參加成功國宅藝文饗宴，現場獻唱歌曲「感恩的心」。中央社記者蕭博文攝 111年8月13日
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