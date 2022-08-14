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義籍神父伏迺樂辭世享壽84歲 貢獻桃園36年心繫台灣

2022/8/14 09:14（8/14 09:22 更新）
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曾在桃園服務長達36年的義大利籍神父伏迺樂（前）12日在南義故鄉安息主懷，享年84歲。（圖取自facebook.com/TaiwaninHolySee）
曾在桃園服務長達36年的義大利籍神父伏迺樂（前）12日在南義故鄉安息主懷，享年84歲。（圖取自facebook.com/TaiwaninHolySee）
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（中央社記者黃雅詩台北14日電）曾在台灣桃園服務長達36年的義大利籍神父伏迺樂（Lorenzo Fornaro）12日在南義故鄉安息主懷，享年84歲。駐教廷大使館代表台灣在葬禮致贈花圈，表達哀悼不捨。

駐教廷大使李世明曾在2020年底赴南義萊切（Lecce）養護中心探視伏迺樂，當時伏迺樂已因病難以言語，但當李世明替伏迺樂別上中華民國與教廷的雙國徽徽章時，坐在輪椅上的伏迺樂情緒非常激動，費盡力氣吐出「台灣」、「愛」3字，讓李世明當場感動哽咽。

駐教廷大使李世明（左）曾在2020年底赴南義萊切養護中心探視伏迺樂（右）。（駐教廷大使館提供）
駐教廷大使李世明（左）曾在2020年底赴南義萊切養護中心探視伏迺樂（右）。（駐教廷大使館提供）

駐教廷大使館在臉書貼文指出，伏迺樂生前在修會住宿的房間內，滿滿都是他在台福傳的生活照，包括台灣景色圖片、台灣已故樞機主教單國璽的信等，顯示伏迺樂晚年生活在濃濃的懷念台灣氛圍下。

駐教廷大使館指出，為表達對伏迺樂的最後敬意，感謝他大半輩子為台灣人民及教會的無私奉獻，以台灣人民與駐教廷大使館名義，在喪禮上獻上花圈，願伏迺樂靈魂安息主懷。

喪禮後，伏迺樂遺體將伴隨另一位曾守護台灣原住民半世紀的義大利籍神父巴義慈，下葬南義故鄉。巴義慈2020年10月31日在義大利辭世。

駐教廷大使館指出，伏迺樂1938年出生於義大利南部，1970至2005年期間在桃園中壢等地天主堂服務長達36年。他曾擔任國際兒童村董事長，1993年獲選為台灣宗座傳教善會負責人。

伏迺樂在桃園辦設天主教幼稚園，並將聖方濟紀念日為動植物與萬物降福的作法引入台灣，深受教友喜愛。（編輯：潘羿菁）1110814

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