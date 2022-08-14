蔣萬安合體里長控罵人 陳時中：不要抹黑造謠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北14日電）民進黨台北市長參選人陳時中昨天呼籲批評政策要有腦筋，遭扭曲為嗆里長要有腦袋。國民黨台北市長參選人蔣萬安今天合體里長控陳時中罵人，陳時中駁斥並強調選舉不要抹黑造謠。

陳時中今天下午出席前總統府資政彭明敏百歲紀念禮拜後接受媒體聯訪，他表示，今天是一個莊嚴的追思儀式，大家都感念彭明敏對台灣的奉獻。

對於蔣萬安合體內湖區港墘里長魏景城指控遭陳時中罵「無腦」，魏景城更哽咽嗆陳時中「腦水腫」；陳時中回應，參選人製造謠言不好，他昨天是在公開場合談論到參選人提出的政見，沒有談論到里長，也沒有責怪任何里長的意思。

陳時中表示，每個地方都有里長會提出意見，團隊對各個里長提出的意見都相當關心，也會進一步討論，並接受批評。參選人之間的政策辯論可以公開進行，不須用抹黑的形式做。

媒體詢問，魏景城認為被罵而感到委屈，是否願意道歉。陳時中說，沒有什麼好道歉的，他願意跟魏景城溝通，因為他並沒有罵任何人無腦，且他非常樂意與里長交換意見。

陳時中強調，事實要先釐清，他絕對沒有用「無腦」這個字眼罵任何人，請大家不要誤會。

媒體問，怎麼看國民黨主席朱立倫傳出因擔心選情拍板「尊柯打中」。陳時中回應，尊重，選舉就是競爭，但不要用抹黑造謠的形式來做。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

至於蔣萬安提出的公車預約座位政見，陳時中說，這個政見不是很明確，很多朋友反映不是很了解內涵，他看一看也發現確實不是很了解，要等蔣萬安更清楚說明後才能評斷。

陳時中昨天在工程界後援會成立大會上表示，參選人提出、批評政策都要有腦筋，遭扭曲為「嗆里長：批評我也要有腦袋一點」，陳時中競辦深夜緊急澄清此為假訊息，呼籲勿再轉傳。（編輯：李亨山）1110814