蔡適應提促進就業2方向 謝國樑挺18歲公民權

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民進黨基隆市長參選人蔡適應（左）14日接受廣播電台訪問表示，基隆市可從「城市內需」及「外來投資或對外貿易」提供更多工作機會，若他有機會當市長，會從這2個方向對症下藥。（蔡適應提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年8月14日

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（中央社記者王朝鈺基隆14日電）民進黨基隆市長參選人蔡適應今天提出促進就業2大方向，若有機會當選市長會對症下藥，創造更多就業機會。國民黨基隆市長參選人謝國樑掛起看板，支持18歲公民權複決案。

蔡適應今天接受廣播電台訪問，他除細數協助基隆市政府推動政績外，並表示參選市長就是為了延續基隆市長林右昌對基隆市的規劃，他長期協助市府向中央爭取支持，對於市政相當熟悉，有把握可以無縫接軌。

蔡適應指出，基隆市可從「城市內需」及「外來投資或對外貿易」提供更多工作機會，他若當選市長，會從這2個方向對症下藥，持續推動市港再生標竿計畫2.0，讓城市的港區改變，透過都市更新及整體重新規劃，除可創造就業機會外，也能提升觀光客到訪的興趣。

蔡適應說，過去基隆捷運無法推動的原因，除地形及人口因素外，就是沒有好好論述基隆的重要性，他讓中央知道大台北地區有空港、海港，空港捷運（桃園捷運）既由中央主導，海港捷運（基隆捷運）也要由中央主導，從這個角度來看，國際港口的基隆港就十分重要，才能說服中央及台北市、新北市合作蓋基隆捷運。

謝國樑今天在劉銘傳路口掛上以粉紅色為底、寫上斗大文字的「為下一代找答案」看板，號召大家一起站出來，為年底的18歲公民權修憲複決投下同意的一票，並喊出謝國樑一票、年輕人一票，大力支持18歲公民權複決案。

謝國樑透過新聞稿表示，雖然立法院已三讀修正通過民法部分條文，將民法成年年齡下修為18歲，唯獨投票要等到20歲，但鄰近國家例如日本、韓國都在這幾年將投票年齡下修至18歲，這也是國際趨勢。

謝國樑指出，基隆市議會跨黨派議員在3月間合作修法「基隆市公民投票自治條例」，同樣將公投年齡下修至18歲，當時他與公民團體到議場關心並樂見修法通過，這次也願意率先站出來，透過戶外看板傳達公民複決的重要。（編輯：戴光育）1110814