馬基參議員率團訪台 江啟臣：盼台美國會交流成常態

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（中央社記者王承中台北15日電）美國聯邦參議員馬基（Ed Markey）率團訪台，國民黨立委江啟臣今天表示，抗中保台不該是選舉提款機，必須全面性地思考整體安全架構；期待未來彼此的國會交流可以成為常態，具體互利互惠、落實夥伴關係、真正堅若磐石。

前國民黨主席、國民黨立委江啟臣11日再度前往美國進行國會外交，11日抵達德州達拉斯參訪並與當地台商、德州大學達拉斯分校座談，拜會德州聯邦眾議員強生（Eddie Bernice Johnson）及當地市長。

返台後尚在居隔期間的江啟臣今天在臉書粉絲團發文表示，他獲德州達拉斯愛迪生市市長周建源（Joe Chow）頒發「榮譽市民」；周建源是台裔人士，也是台灣之光，1979年到美國讀書、就業，爾後經營餐廳，並於2005年當上愛迪生市市長，感謝周建源頒發榮譽市民給他。

對於美國聯邦參議員馬基（Ed Markey）率團訪台，江啟臣表示歡迎，期待未來彼此的國會交流可以成為常態，具體互利互惠、落實夥伴關係、真正堅若磐石。

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江啟臣指出，馬基訪團組成橫跨參、眾兩院兩黨，成員來自外交、軍事、歲計等重要委員會，台海穩定關乎全球穩定，值此中共武嚇不斷時刻，除軍事戰略合作，經濟戰略也是安全戰略一環，台美應深化經貿合作，創造實質對話平台進行務實有效的溝通，才能獲致具體成果。

江啟臣表示，抗中保台不該是選舉提款機，守護台灣不能只是口號，必須全面性地思考整體安全架構，從各面向與國際友人實質互動、密切交流，才能為台灣爭取到國際的聲量與認同。（編輯：林克倫）1110815