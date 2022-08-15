共軍影像披露澎湖 國軍：長鏡頭營造抵近假象

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（中央社台北15日電）解放軍東部戰區發布影片，指稱飛行員近距離俯瞰台灣澎湖一帶。空軍高層今天表示，今天能見度佳，在中線一帶的高空便能清楚看見澎湖，再透過相機長鏡頭壓縮營造近迫感，為認知作戰手段，呼籲民眾勿相信。

正值美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Ed Markey）訪台，中共不僅派遣30架次共機（其中逾越海峽中線15架次）、5艘次共艦隊擾台，解放軍東部戰區更在台灣周邊海空域組織「強有力的軍事反制行動」。

東部戰區甚至發布共機飛行員俯瞰澎湖影像，以對台遂行「認知作戰」。

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空軍高層晚間告訴中央社記者，根據空軍晚間公布的「台灣周邊空域空情動態」顯示，有4架殲16戰機逾越台灣海峽中線南端，但因為今天能見度良好，共機在台海中線一帶的高空可清楚俯瞰澎湖，並透過相機的長鏡頭營造「壓縮感、近迫感」，使其台灣民眾誤認抵近澎湖。

空軍高層強調，此手法是對台進行認知作戰，呼籲民眾勿輕信中共發布的影片，且國軍運用各項監偵作為，均能有效應對敵情、確保國家安全，請民眾放心。（編輯：蘇龍麒）1110815