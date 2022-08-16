駐紐約辦事處長：北京利用聯合國為侵台鋪路

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（中央社記者尹俊傑紐約15日專電）台海局勢緊繃，駐紐約辦事處長李光章接受美媒專訪時說，北京利用聯合國為對台軍事行動辯護，以軍演為未來可能侵台做準備，這些脅迫作為只會強化台灣維護民主生活的意志。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月初率團訪台，中方隨後加強在台灣周邊的軍事行動，台海緊張局勢升溫。外交部長吳釗燮上週在台北舉行的國際記者會表示，中國藉機擴大軍演是長期準備侵台行動的劇本，意圖改變台海和區域現狀。

李光章之前在駐紐約辦事處接受美國保守派雜誌「國家評論」（National Review）專訪，呼應吳釗燮警告，並以「危險、不負責任且不合理」形容中方在台灣周邊舉行大規模軍事演習。

李光章說，中國企圖片面改變台海現狀，恫嚇台灣人民接受北京設定的條件，並試圖用這次軍演為未來可能侵台做準備，但「中國的脅迫作為只會強化我們維護民主生活的意志」。

裴洛西不顧北京警告訪台後，共軍演習逾越台海中線、入侵台灣防空識別區（ADIZ），且在原訂結束日期後持續演習。部分防衛專家擔心，共軍持續在台灣周邊活動，可能讓台灣與夥伴國家更難預判北京武力犯台時間點。

李光章說，中國長期準備武力犯台是「公開的秘密」，中方官員也試圖以外交手段為攻擊台灣鋪路，包括在紐約的聯合國場域。

北京長期致力影響1971年聯合國大會通過的第2758號決議詮釋，形塑國際社會認同兩岸同屬一中的氛圍。中華民國當年主動退出聯合國，中華人民共和國政府自此取得中國代表權。50多年來，台灣遭聯合國拒於門外，聯合國在兩岸對立中選擇站在北京那方，近年甚至不讓台灣民眾持護照進入聯合國場域。

李光章說：「中國顯然在聯合國場域布局，為對台軍事行動辯護，這是危險的。」

台海局勢緊繃之際，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）兩度就此發言，先是在紐約的記者會聲稱聯合國恪守聯大各項決議及一中政策，隨後在日本訪問時呼籲各方克制。李光章敦促古特瑞斯說明聯合國秘書處對「一中」的立場。

李光章說，北京近期挑戰台灣海峽屬於國際水域的觀點，背景是中方認為聯大第2758號決議已說明台灣是中華人民共和國一部分，「但事實並非如此」。

他表示，北京領導人只尊重強者，這意味和平只能透過實力來鞏固。他呼籲美國及其盟友提升台灣不對稱作戰能力，加強協助訓練部隊、鞏固網路防線，並為中國武力犯台制定應變計畫。

李光章說：「中國對台進犯將造成整個區域大亂，所以我們不該將台灣視為中共的終極目標，應把台灣看成中共追求稱霸區域與全球的首張骨牌。」（編輯：郭中翰）1110816