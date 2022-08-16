全民國防有獎徵答 首獎電動機車附戰機安全帽

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（中央社記者王承中台北16日電）國防部今年針對九三軍人節規劃辦理系列活動，其中9月1日開跑的全民國防教育有獎徵答，首次推出電動機車為首獎，還附送經國號戰機頭盔的安全帽。

國防部今天召開例行記者會，說明九三軍人節活動主軸為「軍民Together．守護家園Forever」，各項系列活動設計以適合軍民互動與親子共同參與為主。國防部也在記者會中公布「守護為家．挺身為國」軍人節形象影片。

政治作戰局文宣心戰處長王俊傑指出，今年九三軍人節，國防部規劃辦理表揚大會、進擊的迷彩、戰疫英雄表揚、迷彩寶貝開學趣、全民國防教育有獎徵答及企業敬軍優惠等相關活動。

有獎徵答活動方面，王俊傑表示，國防部首次推出電動機車為首獎，附送經國號戰機飛行頭盔的安全帽。參加有獎徵答次數不限，民眾答題越多次，中獎機率越高。

王俊傑指出，有獎徵答活動自9月1日上午9時3分開跑，在「全民國防教育全球資訊網」、「政戰資訊服務網」及「中華民國國防部網站」都可參加。獎項豐富，包括電動機車、筆電、智慧手機、帳篷、太陽能運動手錶等12項811份獎品，歡迎民眾踴躍「答題目、挺國軍、拿大獎」。

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另外，為表彰國軍官兵、軍職醫護人員，以及後備動員支援快篩國家隊、1922防疫專線的辛勞，王俊傑表示，國防部今年結合九三軍人節舉辦「戰疫英雄表揚活動」，特別設計「防疫有功紀念領結」，由各作戰區指揮官代表部長頒贈給防疫有功的官兵。

王俊傑指出，九三軍人節不僅是軍人的節日，更是屬於全國民眾的日子，軍民同心是國軍捍衛國家民主自由最重要的力量與後盾，誠摯邀請民眾一同參與軍人節系列活動，為國軍加油，為中華民國加油。（編輯：謝佳珍）1110816