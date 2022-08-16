不受中國武力威脅影響 金門旅遊熱度不減

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（中央社金門16日綜合外電報導）距離中國廈門僅3.2公里的台灣金門島嶼是知名旅遊勝地，儘管北京當局這個月展開大規模軍演，台灣遊客仍照樣前往金門旅遊，不受鄰居中國的武力威脅影響。

法新社報導，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）本月初率團訪台，引發北京當局強烈不滿，兩岸緊張局勢升溫至數十幾年來最高點。

中國展開規模空前的軍演，向台灣附近海域發射數枚飛彈，並派遣戰鬥機和軍艦模擬鎖台，作為裴洛西訪台的回應。

然而，即使是在軍事活動頻繁的情況下，金門的旅遊熱度仍然不減。

之前曾在屏東縣服役的林先生，不願取消他的3日遊行程，他認為中國展示武力只是為了安撫國內民族主義情緒。

35歲的林先生告訴法新社：「我認為俄羅斯跟烏克蘭到現在還在打的這場仗，對（中國國家主席）習近平來說是種警告，警告他要拿下台灣沒有那麼容易。」採訪時林先生剛在艷陽高照下結束立槳活動。

林先生說：「代價太高了。」

金門曾是國共兩軍的戰場。直至1970年代末，當地居民都不得不忍受中國時不時的砲彈攻擊。

1993年，金門開放觀光。儘管這座島嶼非常靠近中國，且中國入侵的威脅仍舊存在，島上的戰時遺址和戰後設立的軍事紀念碑，仍是當地知名景點。

來自新竹的52歲朱小姐說：「擔心（中國入侵）也沒有用。我們應該要冷靜以對，照常過生活。」

她補充道：「我希望兩岸和平，因為要是情勢繼續升溫，台灣很小，受的苦會比中國還大。」她說話時一旁還有她的兩個兒子。

多年來，金門與中國的貿易和旅遊關係密切，許多金門居民對中國抱有好感，而且該島飲用水主要來源還是一條從中國接來的海底管線。

不過中國旅客目前因為台灣嚴格的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）入境規範，而被禁止來金門旅遊。

中國共產黨將台灣視為其領土的一部分，且聲稱有日終將完成「統一」，必要時會動用武力。

素有小金門之稱的烈嶼是離中國最近的島嶼。台灣遊客在那裡可以從舊時堡壘的望遠鏡遠眺海峽對岸，看見對岸廈門豎立的標語「一國兩制統一中國」。

這個口號是專門給台灣人看的，其意涵指的是1997年英國將香港主權移交中國時，中國保證香港會享有某些自由及高度自治權。

但是多數台灣人長期以來並不接受這種模式，尤其看到過去3年香港經歷大規模民主抗爭運動，北京當局壓制其政治自由後，不接受的態度更加堅決。

前軍人林先生表示，若有需要，他隨時準備好上戰場。

他說：「台灣是我的家，我願意站出來。」並說：「如果我不保護台灣，誰會保護我們？我們的民主無價。」（實習編譯：許珈瑜/核稿：陳昱婷）1110816