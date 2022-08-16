謝長廷投書日媒 強調台日國會外交重要性

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京16日專電）駐日代表謝長廷投書日媒指出，台日應加強安全保障等的合作，沒邦交的台日之間，國會（議員）外交更顯重要。台灣與國際社會緊密連結是自由開放的印度太平洋和平穩定的關鍵。

日本產經電子版今天刊登謝長廷的投書。謝長廷在文中指出，「台灣有事就是日本有事」，這是日本前首相安倍晉三生前發出的警語。

8月4日中國實施軍事演習，在台灣周邊發射了11枚彈道飛彈，其中5枚擊落在日本的專屬經濟海域（EEZ）。如同要封鎖台灣的大規模軍演，對航空、海上運輸造成影響，也讓人確實感受到安倍所言。

謝長廷指出，這次中國這次發動軍事行動藉口是因美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台。裴洛西是台灣的重要友人，極重視自由、民主、人權等價值觀，她除了與總統蔡英文會談外還訪問曾收容政治犯的「國家人權博物館」，並且會見住在台灣的中國、香港民運人士。不理會中國強烈反對訪台的裴洛西強調：「不容中國孤立台灣」。

謝長廷說，對於果敢貫徹正義的裴洛西由衷的表示尊敬。

他還在文中指出，台灣的民主社會並非一開始就有的，而是很多人長年努力才爭取到的。台灣人經歷了日本統治時代後，也經歷了228事件與白色恐怖時代。他在美麗島事件加入為政治犯辯護的律師團，參與戒嚴令時代所禁的首度的在野黨的組黨。

台灣從1990年代開始輿論聲浪高張，漸漸朝民主化邁進，1996年實施第一次總統直接選舉。在那時，中國在台灣周邊發射飛彈恫嚇，但台灣人民毫不畏懼，投票選出總統。

他還說，台灣這30年來，有時朝野政黨激烈對立，但打造了最符合台灣人的民主社會。結果才有現今的尊重多元性、充滿活力的社會以及自由富裕的經濟。台日能建立良好關係也是因台日共享相同理念才能相互理解尊重。

他指出，中國為了侵略台灣所實施的軍演不僅是在恫嚇台灣，也是在恫嚇日本、美國，破壞台灣海峽的現狀，片面的升高軍事緊張。台灣不主動挑釁，但絕不屈服於壓力。台灣今後也不隸屬於中華人民共和國，會守護自由民主的憲政體制與主權，堅持台灣的未來由2300萬台灣人民決定的立場。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

謝長廷在文中最後表示，今年適逢中日建交50週年，也是台日斷交50週年。台日沒正式的外交關係，因此補足原本應是官方對話的國會（議員）外交更顯重要。中國意圖孤立台灣，台灣愈弱，被侵犯的風險愈高。

因此，包含安全保障的層面在內，台日兩國應更深化合作。台日美澳歐等民主陣營堅強團結，台灣與國際社會緊密連結，將是自由開放的印度太平洋和平穩定的關鍵。（編輯：黃自強）1110816