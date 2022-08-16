黃循財：中美不蓄意開戰 但可能夢遊般走向衝突

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（中央社台北16日電）中美關係因美國聯邦眾議院院長裴洛西訪台及台灣議題而緊張加劇。新加坡副總理兼財政部長黃循財表示，雖然中美不願蓄意開戰，但可能會「在夢遊般走向衝突」，這是最大的問題及危險。

黃循財15日接受彭博總編輯米可斯維特（John Micklethwait）訪問時表示作出上述表示。

黃循財表示，在裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，及中國隨後在台灣周邊進行軍事演習後，這兩個世界最大經濟體之間的關係，正處於「非常令人擔憂的軌道上」。

他說：「我們正開始看到兩國一連串的決定，將我們帶入越來越危險的境地。」

他強調：「就像他們所說，沒有人想蓄意開戰，但可能會在夢遊般走向衝突，這是最大的問題及危險。」

黃循財表示，擔心台海或南海可能爆發意外，他舉例，2001年4月美國海軍EP-3型偵察機，在距離海南島110公里空域，與解放軍殲-8戰機相撞，飛行員王偉失蹤，偵察機迫降海南島陵水機場，美軍機組員10日後獲釋，造成中美外交緊張。

黃循財說：「我們擔心會發生險些擦槍走火、意外和誤判的情況，我們當然希望兩國領導層，特別高層繼續互相交往。而明智及理性的決定有助防止局勢變得更差。」

報導指出，新加坡是亞洲其中一個頻頻呼籲中美雙方防止破壞性衝突的國家，這些衝突可以很快對較小的國家造成影響。作為一個依賴貿易的國家，新加坡允許美國使用其軍事設施，支持美國在亞洲強大存在，同時也視中國為最大貿易夥伴。

黃循財認為，美國應參與更多東南亞的貿易，而「印太經濟框架」（IPEF）應該只是一個開始。

黃循財表示，新加坡的目的是創造一個「重疊的友誼圈」，所有大國都在該地區擁有利益。他讚揚多邊貿易的重要性，在過去數十年支撐了許多發展中國家的經濟發展。

他說，而美國財政部長葉倫（Janet Yellen）提及的「朋友相挺」（friend-shoring）概念，即價值觀相近的國家同意採取鼓勵製造及降低供應鏈風險的貿易行為，會令較貧窮的國家更糟。

黃循財說，國際社會正進入「新世界秩序」，貿易、經濟及財政會被利用為地緣政治競賽的工具

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他表示，以往的邏輯是貿易可以淡化地緣政治競賽，但現在是另一套邏輯，反而地緣政治可以破壞貿易，這情況令人擔心，因為造成更分化及危險的世界。

裴洛西2日至3日訪台，之後中國解放軍圍台軍演；美國聯邦參議員馬基（Ed Markey）等5人在14日及15日訪問台灣，中國解放軍東部戰區再在台島周邊演練，聲稱這是對「美台勾連挑釁」的堅決回擊和嚴正震懾。（編輯：陳沛冰/曹宇帆）1110816