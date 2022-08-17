救國團法院前拉布條 籲停止執行黨產會處分

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北17日電）黨產會認定救國團現有財產中有部分為不當取得，命其移轉為國有。救國團向法院聲請停止執行，今天開庭前數名員工代表在台北高等行政法院前拉布條，訴求「勞工無罪，還我工作權」。

行政院不當黨產處理委員會今年7月26日召開委員會議，認定救國團現有財產中，阿里山、日月潭及墾丁青年活動中心等61筆土地、建物及現金新台幣13億9449萬7912元為不當取得財產，命救國團移轉為國有；並會送達處分書，有30天履行期，30天後不履行，就進入強制執行程序。

後續救國團企業工會曾於8月11日前往黨產會抗議，要求保障員工的工作權。今天數名員工也到台北高等行政法院前抗議，救國團稍晚發出新聞稿，主張黨產會的行政處分影響救國團將近7000個家庭的生計，已達到侵犯人權的程度。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

救國團主任葛永光質疑，黨產會認定救國團為附隨組織的時候，就主張救國團不是行政機構，而當要沒收救國團財產時，就主張救國團是行政機構，前後邏輯錯亂。

救國團的新聞稿也提到，一個月後黨產會「隨時」會將救國團61筆不動產、現金16.35億元移送強制執行，形同要消滅救國團。到時不只是員工失去工作，每年千萬人次社會大眾各項服務、300多萬人次的弱勢族群服務，都將無以為繼，呼籲法院裁定停止執行。（編輯：張雅淨）1110817