賴清德：傳承義民忠義精神 展現台灣勇敢自信

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（中央社記者葉素萍台北17日電）副總統賴清德今天說，義民先祖捍衛家園土地的忠義精神，不僅是客家族群的重要文化，也是生活在台灣，不分族群共同堅守的信念。政府會繼續努力讓客家文化政策更完善，傳承義民忠義精神，展現台灣多元共融、勇敢自信的一面。

賴副總統今天透過臉書發文「感念義民先祖，傳承忠義精神」，他說，義民節是全台客家莊一年一度的盛事，最初是為了祭祀奉獻忠肝義膽、捨身保衛鄉土的義民軍，後來隨著義民爺的信仰傳播、祭典活動擴大，昇華為客家族群認同的重要象徵。

他說，為了傳承客家族群悠久的文化底蘊，政府透過成立全球第一個客家政策中央機關、客家委員會，使客家文化永續展現生命力，繼續豐富台灣的多元文化。

副總統表示，在客委會的努力下，從強化客語教育推廣、提升族群認同感開始，逐步厚植客家藝文能量、加強客庄創生環境，義民節這個重要的節日，也成為客委會「客庄十二大節慶」之一，更是文化部認證的「國家重要民俗文化資產」。

他表示，近來，政府也積極拓展國際交流，增加台灣客家文化在國際上的能見度，更在保存與復興客家文化的同時，逐漸形成新的屬於台灣的客家族群認同。

賴副總統表示，在義民節這天，他也想表達，義民先祖捍衛家園土地的忠義精神，不僅是客家族群的重要文化，也是生活在台灣這塊土地上，不分族群共同堅守的信念。

他說，政府會繼續努力讓客家文化政策更完善，積極保留、復興不同族群的豐富文化，傳承義民先祖的忠義精神，展現台灣多元共融、勇敢自信的一面。（編輯：黃國倫）1110817