九合一選舉8/18公告 8/29起受理候選人登記

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（中央社記者賴于榛台北17日電）中選會明天將發布民國111年地方公職人員選舉公告，同時也會說明預估的選舉投票人數；另外，根據中選會先前規劃，將自29日起至9月2日受理候選人登記申請。

九合一大選將至，中選會明天將舉行發布111年地方公職人員選舉公告記者會，中選會主委李進勇預計會後張貼相關公告。

記者會將說明4項議題，包含一、地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決投票日期、時間；二、國民年滿20歲有選舉權及投票權；三、選舉種類及應選名額；四、預估選舉投票人數，並宣導反賄選。

另外，根據中選會委員會議1月14日討論通過的「2022年直轄市長、直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員選舉工作進行程序表」，明天公告選舉相關事項後，25日將公告候選人登記日期及必備事項，並自29日起至9月2日受理候選人登記申請；9月2日同時也是政黨撤回推薦候選人的截止日期。

候選人名單將於10月14日前審定，並通知抽籤；10月21日候選人抽籤決定號次、11月6日選舉人名冊編造完成、11月10日公告直轄市長選舉候選人名單，11月11日至11月25日辦理直轄市長選舉公辦政見發表會。

另外，直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員選舉候選人名單11月15日公告，並於11月16日至11月25日辦理直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員選舉公辦政見發表會，11月22日前公告選舉人人數。11月26日投票、開票。

當選人名單將於12月2日前審定，並於12月2日公告。（編輯：林興盟）1110817