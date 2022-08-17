盧秀燕獲提名競選連任 蔡其昌：中市府螺絲掉滿地

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（中央社記者蘇木春台中17日電）台中巿長盧秀燕今天獲國民黨提名競選連任。對此，民進黨台中市長參選人蔡其昌今天表示，他有信心會勝選，盧秀燕擔任市長這4年沒有大建設，市府不是螺絲鬆了而是掉滿地。

國民黨今天下午召開中常會，提名新北巿長侯友宜、台中巿長盧秀燕競選連任。盧秀燕會中表示，她與侯友宜都會努力輔選，但前提還是以市政為主、做好市政。

蔡其昌與立委何欣純等人，前往台中市太平區運動場會勘內部設施改善工程。

針對盧秀燕獲提名，是否認為盧秀燕宣布競選連任時間過晚，蔡其昌接受媒體聯訪表示，早晚是盧秀燕的決定，但對他而言，只要堅定好步伐，提出讓城市可以進步、人民有幸福感的政策，才是勝負的關鍵，「她可能覺得自己勝券在握」、「我們有信心最後會贏得選舉。」

媒體提問近日常跑會勘，是否認為市府螺絲鬆了，蔡其昌指出，市府鬆了小螺絲，但更多的大螺絲不是鬆了，而是掉了滿地，大家都覺得這4年來台中沒有大建設。

蔡其昌舉例，台中國際會展中心一拖再拖，原本承諾今年要完工，但目前完工率才50%，市府不是螺絲鬆了而是掉滿地，這些市民都看在眼裡，所以期待選出一個會做事、解決問題的市長。（編輯：郭諭儒）1110817