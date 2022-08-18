柬埔寨詐騙頻傳 國民黨提5主張盼建立全面預防措施

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（中央社記者劉冠廷台北18日電）柬埔寨打工詐騙事件層出不窮，國民黨今天提出5項主張，包括警政署加強打擊國際犯罪、增加相關外館人力配置與資源、強化與其他國家司法互助的管道等，國民黨期盼政府建立全面性預防措施，避免憾事一再發生。

民眾遭騙至柬埔寨打工，被詐騙集團軟禁、凌虐事件頻傳，國民黨今天召開記者會，質疑蔡政府面對詐騙及人口販運等危害國人安全的事件束手無策，「新南向政策」簡直失能。

國民黨副秘書長李彥秀表示，政府應保護人民免於恐懼的自由，但政府處理民眾在柬埔寨受害事件時，受害民眾求助無門，家屬心急如焚，政府卻始終慢半拍；政府的新南向政策經費，到底花在哪裡，新南向的經濟成果還未看到，這些地區的外館卻無法發揮任何作用。

李彥秀指出，對此，國民黨提出5項主張，包括警政署針對詐騙、人口販賣等國際犯罪應從源頭制止，全力防堵；利用政策宣導的媒體時段，加強預防詐騙民眾出國工作的宣傳；增加相關外館的人力配置、提供足夠的預算及資源；組成跨部會的專案小組，協同作戰，全力營救受害者、打擊犯罪；加強與其他國家司法互助的管道，保障台灣民眾權益。

受邀出席記者會的中華人權協會常務理事魏憶龍批評，民進黨已完全執政5年，擁有最多的資源、掌握立法院過半數席次，卻把年輕人逼到柬埔寨這樣的國家打工。（編輯：翟思嘉）1110818