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陳時中：未思考棄保 選舉要用政見取勝

2022/8/18 12:55
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（中央社記者陳昱婷台北18日電）2022選舉投票倒數百日，民進黨台北市長參選人陳時中今天被問及棄保效應時說，他沒有在思考棄保，只思考如何規劃政見、人民需要什麼，選舉一定要用政見取勝。

陳時中今天上午舉行都市更新政見發布記者會後接受媒體聯訪，被問及棄保效應會不會發生時說，他沒有在思考棄保，只有思考如何規劃政見、人民需要什麼，努力提出成立國際事務局、內湖交通解方、大巨蛋承諾及今天的都更決心等規劃，選舉一定要用政見取勝。

此外，陳時中昨天保證公開大巨蛋所有會議及協商過程，遭國民黨台北市長參選人蔣萬安質疑先說清楚是否有將機組員檢疫政策改為「3+11」天的會議紀錄。

陳時中今天回應，他在指揮中心任職期間，有會議紀錄的全部都在監察院調查中。如同他向立法院、監察院報告過的一樣，指揮中心是行政執行單位，在他主政下，根據大家呈報的情況，決定在當時採用「3+11」，並透過記者會公布、實施，立法院已開過祕密會議將所有資料檢視過。

媒體追問，所以「3+11」這個破口是否有會議紀錄。陳時中表示，他無法說「3+11」是破口，請不要污名化這個政策，至於相關資料正由監察院調查中。（編輯：李錫璋）1110818

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