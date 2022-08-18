立陶宛總理顧問為首任駐台代表 外交部期待密切合作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北18日電）立陶宛經濟及創新部昨天宣布由總理顧問盧百利（Paulius Lukauskas）出任首任駐台代表，外交部今天對此表示誠摯歡迎，期待與盧百利密切合作，並將提供駐台人員簽證及各項行政協助。

外交部今天舉行例行記者會，發言人歐江安表示，立國經創部政務次長聶琉嫻娜（Jovita Neliupšienė）6月率團訪台時，盧百利就陪同來訪，對雙邊各項交流及在台開館作業進展均有第一手深入瞭解及掌握。

歐江安表示，立國經創部指出，駐台代表處預計於9月間開始運作，將著重發展立陶宛在東南亞地區的經濟關係，並加速推動與台灣各項交流合作。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

歐江安表示，台灣去年11月18日在立陶宛首府設置駐立陶宛台灣代表處後，台立雙邊各領域的實質合作關係不斷深化拓展，立陶宛政府也全力籌備在台灣設處事宜。

歐江安說，台灣與立陶宛是共享自由民主的堅實夥伴，外交部樂見立國駐台機構即將開始運作，加速推進雙邊在經貿、農業、醫衛、教育、科技及關鍵產業人才培訓等各領域的實質合作。外交部也將持續與各相關部會為台灣優勢產業在波羅的海及歐洲其他區域尋找拓展商機。（編輯：郭無患）1110818