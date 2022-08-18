18歲公民權 賴副總統：讓年輕人能表達自己意見

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（中央社記者葉素萍台北18日電）副總統賴清德今天說，18歲公民權修憲複決，盼大家多多宣傳，讓修憲順利通過，讓台灣年輕人可以早日投入社會、承擔國家責任、表達自己的意見。

賴副總統今天在總統府接見「第28屆中部地區傑出經理獎及伯樂獎得獎人」，肯定得獎人在工作崗位上為台灣經濟發展所貢獻的心力。

副總統並提到，為了台灣未來的發展，他希望大家共同支持18歲公民權修憲複決。

他說，根據憲法規定，20歲以上是公民，之所以希望修憲，通過18歲公民權，是基於以下理由，第一、目前18歲的權利義務不相等，法律規定16歲以上才可以工作、繳稅，盡國民義務；18歲也可以報考公務員、司法官、也可以公民投票，但20歲才可以投選舉票。因此，希望大家支持把公民的定義從20歲降到18歲。

副總統接著說，除了權利義務相等以外，第二個目的是社會將較為穩定。希望每一個年齡層的意見都能得到重視。目前台灣社會已經朝向中高齡的結構，到今年6月底為止，65歲以上的人口數已占台灣總人口數的17.1%，照此趨勢到2025年，比率將突破20%，達到聯合國所規定的超高齡社會。

副總統表示，民主社會包括立法委員、地方議員、縣市長，甚至總統，都是由選民投票選出。各個年齡層都應該要得到重視，也就是「老、中、青3代比例通通都要有」，避免忽略年輕人的意見，也避免被選出來的人所制定的法律或政策，沒有注意到年輕族群。

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他說，年輕人是國家的未來，國家的責任要由年輕人來扛，為了國家長期的發展跟社會的穩定，應該要讓年輕人能有機會表達意見，讓他們可以決定要由誰來代表政府服務他們。

副總統說，公民複決權需要所有選舉權人的半數以上同意，法案才能通過。也就是說，必須要有965萬張的同意票，才能夠完成公民修憲的複決，相當不容易。他要拜託大家多多宣傳，讓修憲複決案可以順利通過，讓台灣的年輕人可以早日投入社會、承擔國家的責任，讓他們能表達自己的意見。（編輯：蘇志宗）1110818