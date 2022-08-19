吳釗燮電賀聖克里斯多福新任外長 期許深化關係

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（中央社記者黃雅詩台北19日電）外交部長吳釗燮昨天與友邦聖克里斯多福及尼維斯新任外長道格拉斯（Denzil Douglas）視訊通話，恭賀道格拉斯榮膺重要職務，並感謝他先前擔任克國總理長達20年來，為台克雙邊友好奠定的合作基礎。

道格拉斯則針對近日中國在台灣鄰近海空域進行軍演表達對台支持，他表示，將結合理念相近國家進一步共同聲援台灣，呼籲透過和平途徑解決爭議。他並歡迎台灣首長在明年台克建交40週年之際，前往克國訪問、共同慶祝。

外交部發布新聞稿指出，吳釗燮祝賀道格拉斯榮膺重要職務，並就未來台克兩國合作願景、台灣國際參與及台海情勢廣泛交換意見。

吳釗燮表示，道格拉斯前任克國總理長達20年來，奠定台灣與聖克里斯多福及尼維斯雙邊友好合作基礎，也見證兩國長達39年深厚彌堅的邦誼，未來將與道格拉斯攜手合作，共同致力深化台克雙邊關係，創造人民更多的福祉。

吳釗燮同時感謝克國政府長期在國際場域堅定支持台灣參與國際組織，並請道格拉斯持續協助台灣發聲。

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道格拉斯強調，台灣政府多年來與克國在經濟、教育、公衛、災害防治及婦女賦權等領域的合作，成果斐然，廣獲克國人民肯定與感謝，克國新政府期盼能繼續深化台克雙邊合作與邦誼，以嘉惠兩國人民福祉。

道格拉斯另表示，明年為台克兩國建交40週年，誠摯歡迎台灣首長屆時訪問克國共同慶祝。吳釗燮也誠摯邀請道格拉斯擇期率團訪問台灣，進一步強化兩國合作關係。（編輯：翟思嘉）1110819