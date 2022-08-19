中科歡慶19週年 蔡其昌：永續與經濟發展並重

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中部科學園區管理局19日舉辦「中科長茂 欣揚19」週年慶活動，立法院副院長蔡其昌（圖）出席致詞，期許中科成為循環經濟的標竿。中央社記者郝雪卿攝 111年8月19日

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（中央社記者郝雪卿台中19日電）中部科學園區今天歡慶成立19週年，立法院副院長蔡其昌致詞表示，經濟發展與環境永續一樣重要，要在永續前提下追求企業發展，也期待中科園區成為循環經濟的標竿。

中科管理局上午舉辦「中科長茂 欣揚19」週年慶活動，蔡其昌與立委張廖萬堅、黃國書、楊瓊瓔都到場祝賀，期許邁入兆元園區的中科再創高峰。

蔡其昌在會中致詞指出，中科在歷屆局長及企業投入下，進步神速，現階段整體企業發展的思維與過去不一樣，環保與經濟都同樣重要，企業在追求盈餘之外，減碳也很重要，期待在永續前提下，追求企業發展。

蔡其昌說，永續城市是他參選市長的重要目標，期待中科發展與永續城市並進，如果他能當選市長，首先會將中科範圍擴大，目前企業求地若渴，政治工作者必須為企業解決問題，也期待中科園區能成為永續發展與循環經濟的標竿。

蔡其昌表示，其次是打通漢翔路，還有規畫經過中科的捷運橘線能儘速核定後動工，隨著中科園區的擴大，做好配套工作，園區的開發就要先考慮交通及碳排問題。

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中科管理局長許茂新致詞表示，中科2021年營業額首度破兆，為布局下世代發展所需用地，積極推動台中園區擴建二期計畫，預計可提供4500個就業機會，增加園區年產值新台幣4857億元，預估2022年營業額將再往上攀升，締造新高。

許茂新說，淨零排放與循環經濟是全球趨勢，園區積極推動環境永續，台中園區正建置零廢資源再生中心，預計2023年啟用，完成後區內每年可去化14萬噸的事業廢棄物，年減碳約5.2萬公噸。（編輯：黃世雅）1110819