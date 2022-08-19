搶當「最強母雞」 蔡其昌：年底選舉見分曉

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國民黨主席朱立倫稱台中市長盧秀燕是全台最強母雞，民進黨台中市長參選人蔡其昌（右）19日受訪表示，對民進黨而言，自己也是最強母雞，到11月26日選舉投票日，就知道誰才是最強母雞、能夠輔選最多市議員當選。中央社記者郝雪卿攝 111年8月19日

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（中央社記者郝雪卿台中19日電）對於國民黨主席朱立倫稱台中市長盧秀燕是全台最強母雞，民進黨台中市長參選人蔡其昌今天表示，對民進黨而言，他也是最強母雞，等11月26日選舉投票就知道誰才是最強母雞。

朱立倫昨天到台中出席選舉造勢活動，稱盧秀燕是全台最強母雞，蔡其昌今天參加中部科學園區歡慶19週年慶活動時接受媒體聯訪表示，這種說法見仁見智，對國民黨而言盧秀燕是最強母雞，對民進黨而言，自己也是最強母雞，到11月26日選舉投票日，就知道誰才是最強母雞、能夠輔選最多市議員當選。

提到被中國列入台獨頑固份子，蔡其昌認為，中國越打壓，台灣人民越團結，呼籲支持台灣是主權獨立國家的所有朋友，當看到中國打壓、企圖影響選舉，大家都能夠團結相互支持，若讓中國得逞，未來捍衛自由民主、支持台灣的政治工作者會更加辛苦。

至於是否因此影響政治獻金，蔡其昌表示，對自己而言不受任何影響，很多市民朋友都會以小額捐款支持他，有信心台灣人不會讓對岸這種惡劣手法得逞。

有綠營市議員在議會質詢時批評中市府浪費公帑舉辦動工儀式，為盧秀燕造勢。蔡其昌對此指出，未來若擔任市長，將重新盤點台中市政府所有預算，把不必要的、浪費掉的經費節省下來，用於照顧長者、小孩及社會福利。

蔡其昌表示，將推動大公園計畫，對台中市所有的公園做整體性的規劃，周邊建築也一併納入規劃，讓台中公園恢復昔日風光，也是未來施政重點，把現在市民朋友所遇到問題解決，才是做實事的市長，而不是浪費大筆經費做個人宣傳、無謂的造勢活動。（編輯：郭諭儒）1110819