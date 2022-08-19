廬山溫泉恐深層滑動仍有業者營業 南投縣府遭糾正

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（中央社記者賴于榛台北19日電）監察委員林盛豐等人今天說，廬山溫泉北坡有如同小林村的「深層滑動」風險，南投縣政府卻怠於提出旅遊警示，也未嚴格取締違規營業，導致原定遷建的埔里福興農場無業者進駐，監院16日已通過糾正案。

審計部民國109年度南投縣總決算審核報告顯示，南投縣政府耗資33億的埔里福興農場計畫，開發進度未如預期等，監委林盛豐、施錦芳、范巽綠、田秋堇立案調查後提案糾正，監院16日通過糾正案，4人今天舉行記者會對外說明。

田秋堇說，廬山溫泉區因97年9月辛樂克颱風、98年8月莫拉克颱風嚴重受創，南投縣政府為解決廬山溫泉產業重建問題，擇定埔里福興農場作為遷建基地，但耗資33億元的福興農場，卻只有3家業者申請都市設計審議，尚未有業者申請建造執照。

田秋堇說，經專家學者現勘評估後，認為工程治理方法難以讓廬山溫泉區北坡達到安全標準，因此南投縣政府也於100年8月4日公告發布實施「變更廬山風景特定區計畫（第二次通盤檢討）」案，危害影響的範圍土地變為保護區。

她表示，保護區內依法即不得有建築行為，原有建築物也不得為原來的使用，但10年過去，今年3月7日履勘時，廬山溫泉區營業中的旅宿業者尚有12家，營業中的商店業者也有5家。

田秋堇說，雖然南投縣府表示後續將研討處置作為，要讓該區旅宿業者全數歇業，也要針對商店業者進行罰款，但相關作為仍須精進。

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她也說，南投縣政府至今尚未於當地設置告示牌宣導外，甚至在監委詢問過後，才在縣府及南投旅遊網官網公告旅遊警示，但警示訊息卻非常難以搜尋。

田秋堇表示，整體而言，南投縣政府明知廬山溫泉區北坡母安山已有深層滑動情形，卻罔顧消費者生命財產安全，怠於善盡警示義務，使不知情的消費者陷於風險中，也未嚴格取締違規營業，導致原定遷建的埔里福興農場無業者進駐，種種違失情形明確。（編輯：林興盟）1110819