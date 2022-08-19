為選戰暖身 綠高雄開實務技巧課、藍打深耕基層牌

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距離選戰倒數已剩90多天，國民黨高雄市長參選人柯志恩（前中）19日下午到苓雅區武廟市場拜票，並接受媒體聯訪。前右為國民黨高雄市議員陳若翠。中央社記者曾以寧攝 111年8月19日

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（中央社記者曾以寧高雄19日電）年底選舉將屆，為助里長、議員參選人準備選戰，民進黨高雄市黨部今天開辦「選戰實務技巧基礎」課程；對此國民黨高雄市長參選人柯志恩說，里長深耕地方多年，自有一套方法。

為強化選戰實務操作，民進黨高雄市黨部今天開辦「選戰實務技巧基礎」課程，由中央黨部財委會副執行長陳致錚主講「政治獻金專案操作實務」、前高雄市議會議長康裕成主講「選戰策略實務分享」，民進黨籍里長參選人及議員輔選幹部近百人參與。

民進黨高雄市黨部透過新聞稿表示，選戰倒數，回應基層需求，「選戰實務技巧基礎班」內容貼合選戰實務，迴響相當熱烈，未來將持續開辦各項課程，加強基層戰力與士氣，打贏年底選戰。

柯志恩今天下午到武廟市場拜票並接受媒體聯訪表示，國民黨很多里長、議員在地方深耕多年，平常日積月累，自有一套服務選民方式，因此尊重各自里長的選戰策略。

柯志恩說，民進黨提名較多，不代表最後當選率就會高；國民黨在地議員扎根很夠，也長期與里長配合，里長都有累積服務績效，自然能在選戰中殺出重圍。（編輯：郭諭儒）1110819