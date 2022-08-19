苗栗藍軍之爭 謝福弘同框馬英九、鍾東錦辦聯歡會

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表態參選苗栗縣長的國民黨籍苗栗縣議長鍾東錦（前）19日晚間在苗栗市舉辦造勢聯歡晚會，苗栗縣長徐耀昌妻子蔡麗卿（後左2）以神秘嘉賓身分出席站台。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年8月19日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣19日電）年底苗栗縣長選舉藍軍分裂，國民黨提名的謝福弘公布與前總統馬英九合照表示力挺黨內團結；堅持參選的議長鍾東錦今明舉辦造勢聯歡晚會，宣告「不但會選到底，還會選到贏」。

謝福弘今天透過新聞稿指出，昨天由前縣長、苗栗縣黨部主委劉政鴻陪同，前往拜會前總統馬英九獲得力挺。謝福弘說，馬英九以蔣渭水發表的名言「同胞須團結，團結真有力」勉勵他，說明即使面對艱難，只要團結積蓄力量，就能眾志成城達成目標，因此苗栗參選工作起步雖晚，只要藍軍團結，一定能樂觀看待選情後勢。

謝福弘表示，馬前總統告訴他，選民選擇一個候選人，需要時間了解候選人的人格、政見，對謝福弘深具信心，也相信選民會做出最好的選擇，除了在他競選背心上簽名力挺，並允諾會到苗栗幫忙站台。

鍾東錦位在苗栗市民族路的競選總部正積極籌備中，總部人員表示，為展現不一樣的選戰，突顯苗栗朝向觀光科技大縣的競選主軸，總部規劃成苗栗願景館，並利用周邊空地，安排「鯨樂園」親子遊憩活動，今明兩天舉辦聯歡晚會，邀鄉親一起同樂。

鍾東錦表示，選賢與能是快樂的事，候選人應該拿出政見，讓鄉親充分了解後，投票選出最有能力帶領苗栗往前邁進的領航者，而不是在背後放話、影射汙衊，對手不斷用耳語戰術，散布他不會選到底的謠言，他要告訴所有人，從一開始他就以坦承的態度面對鄉親，並獲大多數民眾認同，「我不但會選到底，還會選到贏」。

鍾東錦陣營造勢活動於晚間6時許陸續展開，現場湧入數千名支持者冒雨熱情相挺，苗栗縣長徐耀昌妻子蔡麗卿更以「神秘嘉賓」身分出席站台。地方人士解讀，因國民黨內分裂，徐耀昌陷入左右為難，蔡麗卿公開現身表態支持，對於鍾東錦陣營具有鼓舞意義，也有助於拉攏徐耀昌所屬支持者向鍾陣營靠攏。

鍾東錦說，他出身南庄礦工家庭，小時候家境比較不好，年輕時曾走錯路，但遇到妻子賢內助，把他拉回正軌，如今有幸獲得鄉親託付，強調參選苗栗縣長不是為了自己、也不是為了少數個人，而是為了苗栗鄉親、為了苗栗縣政發展。

此外，時代力量苗栗縣長參選人宋國鼎今天質疑，鍾東錦苗栗市競選總部是違建，經他詢問縣府建管單位所得回覆是，此地段查無申請建照、臨時執照，如接獲檢舉，會安排市公所查報後續排拆。

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宋國鼎表示，鍾東錦身為議長又競逐縣長，更應知法守法，呼籲在完成補照程序前，停止使用競選總部，如無法順利補照，自行拆除競選總部，以免留下最壞示範。

鍾東錦競選總部執行長兼發言人徐廷琮回應表示，競選總部搭建規劃、過程，都有專業建築師與安全技師參與，臨時建物申請也已經送出，目前處於補件「籌備」階段，預計9月中下旬才會正式成立、使用，今天聯歡晚會活動，是在戶外廣場，也依集會遊行法向苗栗縣警察局申請核准。（編輯：郭諭儒）1110819